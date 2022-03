Unterstützung und Kritik

Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/imago images/ Laut Umfragen in der Minderheit: Protest gegen den Krieg in der Ukraine in St. Petersburg (27.2.2022)

Der am 24. Februar gestartete russische Angriff auf die Ukraine und die ihm folgenden wirtschaftlichen Reaktionen sowie westlichen Finanzsanktionen haben das Leben in der Russischen Föderation verändert. Der Fall des Rubels lässt die Importpreise steigen, Autokonzerne wie Volkswagen, BMW und Volvo haben ihre Produktionsstätten geschlossen, und internationale Konzerne wie Apple, IKEA und Nike haben ihre Aktivitäten in Russland beendet. Unzählige Geschäfte wurden geschlossen: von Luxusmarken wie Prada über H & M bis zu sämtlichen McDonald’s-Filialen.

Trotz drohender Verschlechterungen und der Nähe vieler Russinnen und Russen zur ukrainischen Bevölkerung unterstützen laut einer am 5. März veröffentlichten Umfrage des Allrussischen Zentrums für öffentliche Meinungsforschung 71 Prozent der Bevölkerung die »spezielle Militäroperation in der Ukraine«, wie der Einsatz offiziell betitelt wird. Den Grund für die Operation sehen 46 Prozent der Befragten darin, Russland zu schützen und die Errichtung von NATO-Stützpunkten auf ukrainischem Gebiet zu verhindern. 19 Prozent meinen, dass der Einsatz dazu diene, den politischen Kurs in der Ukraine zu ändern, und 18 Prozent glauben, er finde zum Schutz der Bevölkerung der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk statt. Weitere fünf Prozent sehen seinen Zweck darin, die Ukraine an Russland anzugliedern.

Alle in der Duma vertretenen Parteien unterstützen die Militäroperation grundsätzlich, so auch die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF), welche als zweitstärkste Fraktion vertreten ist. Gennadi Sjuganow, Vorsitzender des Zentralkomitees der KPRF, brachte seine Haltung zuletzt in einem Interview vom 10. März gegenüber der Onlinezeitung svpressa.ru zum Ausdruck: »Es geht wirklich um den Kampf gegen Nazismus und Faschismus.« Niemand sei in der Lage gewesen, eine Einigung mit den Faschisten zu erzielen. So sei es die Aufgabe, mutig zu sein und die vom Präsidenten gesetzten Ziele zu erreichen.

Die Bewegung »Linke Front«, welche mit der KPRF zusammenarbeitet, jedoch stärker auf Aktivismus setzt, erklärte am 27. Februar, dass die Verantwortung für die blutige Konfrontation zwischen den brüderlichen Völkern Russlands und der Ukraine bei den gierigen und rücksichtslosen Vertretern des globalen Kapitals liege. Der Krieg sei von »Eliten« verschiedener Länder entfesselt, die nach ungezügelter Bereicherung und aggressiver Umverteilung von Einflusssphären strebten. Kritisiert wird auch die räuberische und unsoziale Politik von Präsident Wladimir Putin und seiner eng mit ihm verbundenen Oligarchen. Gleichzeitig sei man angewidert von der Kiewer Regierung, die seit 2014 Nazis beflügelte, rote Fahnen und die Kommunistische Partei verbot und das Blut ihrer Bürger vergieße.

Andere linke Kleingruppen wie die trotzkistische »Sozialistische Alternative« bezeichnen den Einsatz als einen »Angriffskrieg mit imperialen Zielen«, nämlich der Strangulierung des ukrainischen Volkes und der Neuaufteilung der Einflusssphären in Osteuropa, wie sie am 24. Februar schrieben. Die Organisation hatte als eine der wenigen in der Linken Russlands zu landesweiten und nicht genehmigten Friedensdemonstrationen am 6. März aufgerufen. Dabei wurden nach Angaben des russischen Innenministeriums in 56 Städten 3.500 Menschen inhaftiert. Laut dem Medienprojekt für Menschenrechte »OWD-Info« waren es 4.800 unter Anwendung von Gewalt bei Festnahmen und auf Polizeistationen.

Kurz zuvor, am 4. März, hatte Präsident Putin ein Gesetz unterzeichnet, welches öffentliche Aktionen unter Strafe stellt, die darauf abzielen, den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation zum Schutz der Interessen des Landes und ihrer Bürger sowie zur Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu diskreditieren. Dies schränkt den Spielraum öffentlicher Kritik weitgehend ein.

Der friedenspolitische Charakter der Demonstrationen ist jedoch auch umstritten. Michail Matweew, Abgeordneter der KPRF, der sich zuvor als einer von zweien seiner Fraktion von dem Kriegseinsatz distanziert hatte, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, dass dort »Ruhm der Ukraine« gerufen worden sei. »Wer so auf ›pazifistischen Kundgebungen‹ schreit und die Flagge eines fremden Landes schwenkt, ist nicht für den Frieden, sondern für einen Krieg«, so Matweew.