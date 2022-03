Versagen auf dem Prüfstand

Reichwein/imago images Die Aufklärung der politische Verantwortung dauert weiter an. Verwüstungen in dem Eifel-Ort Schuld im Ahrtal (15.7.2021)

In Düsseldorf und Mainz tagten am Freitag erneut die Untersuchungsausschüsse der Landtage zur Flutkatastrophe im vergangenen Sommer. Deren Aufgabe ist es nachzuprüfen, ob es zu Versäumnissen und Fehlern im Katastrophenschutz und Krisenmanagement gekommen ist. Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. In NRW starben 49 Menschen, die entstandenen Schäden wurden bei ersten Schätzungen auf circa 13 Milliarden Euro beziffert. In Rheinland-Pfalz hatte es 134 Todesopfer gegeben, rund 700 Personen wurden verletzt, und Tausende verloren ihr Zuhause.

Der vor dem Düsseldorfer Ausschuss als Zeuge geladene NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) widersprach der Ansicht, das Ausmaß der Katastrophe sei vorhergesehen worden oder überhaupt vorhersehbar gewesen. Dennoch räumte der Minister erneut Fehler ein. So müsse er sich persönlich fragen, ob er seinen Urlaub nicht einen Tag früher hätte abbrechen sollen. Nicht zuletzt durch überflutete Autobahnabschnitte habe er für die Strecke von Lübeck nach Leichlingen mit seinem Privatwagen am 15. Juli elf Stunden gebraucht. Auf den Vorwurf, den »großen« Krisenstab nicht einberufen zu haben, erklärte Reul, er habe den Eindruck gehabt, dass die Koordinierungsgruppe sehr gut funktionierte. Während der laufenden Lage die Strukturen zu wechseln, hätte Zeitverzögerungen verursachen können. Als Signal an die Bevölkerung wäre das Einberufen des großen Krisenstabes allerdings besser gewesen, räumte der Minister ein.

Ein vom Ausschuss bestellter Gutachter hatte zuvor zahlreiche Mängel und Versäumnisse aufgezeigt. So habe es vor allem an einer unmissverständlichen Warnung der Bevölkerung gefehlt. Diese Einschätzung teilt auch Jules El-Khatib, einer von zwei Landessprechern der Partei Die Linke, am Freitag im Gespräch mit jW. Das Innenministerium hätte die Bürger vor allem deutlich früher vorwarnen müssen. Dass dies nicht geschehen sei, müsse Reul verantworten. Auch der Personalmangel in der Gefahrenabwehr, der die Versäumnisse erschwert habe, sei bekannt gewesen und nicht intensiv genug angegangen worden, erklärt der Linke-Politiker. Die Landesregierung habe bei der Flutkatastrophe komplett versagt.

Vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss sollte am Freitag abend (nach jW-Redaktionsschluss) die jetzige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) aussagen, die während der Flut als Umweltministerin dem rheinland-pfälzischen Ampelkabinett von Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) angehört hatte. Die bisherigen Nachforschungen sowohl der Parlamentarier als auch der Ermittler der Staatsanwaltschaft Koblenz legen laut Medienberichten die dringende Vermutung nahe, dass sowohl das Umweltministerium als auch das untergeordnete Landesamt für Umwelt (LfU) versagt haben.

In einer ausführlichen Stellungnahme hatten Vertreter von Die Linke, genauer Kreisverband und Ratsfraktion in Trier gemeinsam mit Katrin Werner (MdB) und Cornelia Ernst (MdEP), das Krisenmanagement zeitnah kommentiert und Konsequenzen für die Zukunft gefordert. So hätten die Evakuierungen oft sehr spät eingesetzt, viele Menschen seien von dem Hochwasser überrascht worden. Die Warnsysteme hätten mit Ansage weitgehend versagt. Bereits am sogenannten Warntag 2020, einem bundesweiten Test der Warnsysteme mit Sirenen und Apps, hätten sich die Schwächen gezeigt. Viele Menschen würden die Warn-Apps nicht nutzen, hinzu komme der Abbau der Sirenen. Von ehemals 80.000 seien heute nur noch rund 15.000 übrig. Die für die Notfallsirenen benötigten Telefonnetze seien anfällig für Naturkatastrophen, was nicht bedacht worden sei.