Russenhass gefällt

jW-Grafik Feuer frei: Die vom Algorithmus aufgehetzte Meute kann nun ihre Gewaltphantasien etwas freier äußern

Mordaufrufe können auf Facebook und Instagram nun ungehindert verbreitet werden, sofern sie in das Feindbild der NATO-Staaten passen. Der Mutterkonzern Meta Platforms mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien hat für eine Reihe von Ländern seine Regeln gegen »Hassrede« entsprechend gelockert, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete. Dies betrifft Parolen wie »Tod den russischen Invasoren«. Der Meta-Konzern gibt sich spätestens damit als Kriegspartei zu erkennen. Die Regeländerung gilt dem Bericht zufolge für Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, die Ukraine sowie auch Russland. Dort allerdings ist seit Freitag nicht nur Facebook, sondern auch Instagram blockiert, wie die Medienaufsicht Roskomnadsor mitteilte.

Auf den beiden Plattformen sind neben dem russischen Militär fortan die Präsidenten von Russland und Belarus vogelfrei. Wer den Soldaten, Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko offen den Tod wünscht, dessen Beiträge bleiben vor der Zensur vorerst verschont. »Glaubwürdige Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten werden wir weiterhin nicht zulassen«, heißt es abmildernd in einer Stellungnahme, die ein Konzernsprecher am Freitag per Twitter verbreitete.

Dass ein privates Unternehmen darüber entscheidet, »wann, durch wen und gegen wen solche Äußerungen zu erlauben sind, ist völlig inakzeptabel«, erklärte Petra Sitte (Die Linke), medienpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, am Freitag auf jW-Anfrage. Dies zeige erneut, »wie problematisch die Machtkonzentration bei den großen Internetplattformen ist, die hier ohne jede demokratische Legitimation ihre eigenen Regeln schaffen«. Facebook erlaubt bereits seit Ende Februar Nutzern, die Soldaten des ukrainischen faschistischen »Asow«-Bataillons zu preisen, wie das US-Portal The Intercept am 24. Februar berichtete.

Russlands Generalstaatsanwaltschaft verkündete am Freitag, Meta Platforms als »extremistische Organisation« verbieten lassen zu wollen. Zuvor meinte ein Abgeordneter des russischen Unterhauses gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, dass die Regeländerungen von Meta nach russischem Recht als »Form des Extremismus« zu werten seien, »da das Unternehmen ethnische Konflikte schürt«.

Parallel zu antirussischer Hetze im Internet werden auch ganz real Menschen bedroht. So wurde am Freitag morgen ein Brandanschlag auf die Internationale deutsch-russische Lomonossow-Schule in Berlin-Marzahn verübt, wie das Springer-Blatt B. Z. online berichtete. Nach Angaben der Feuerwehr haben demnach Gegenstände im Eingangsbereich der Sporthalle gebrannt. Der Täter sei von Überwachungskameras gefilmt worden, als er das Feuer legte.

Zuvor hatte die Linke Liste Oberhausen am Donnerstag Anschläge auf einen russischen Lebensmittelladen verurteilt. Der Mitteilung zufolge war zweimal in Folge die Kauver-Filiale in der Ruhrgebietsstadt angegriffen worden. Auf eine Scheibe seien die Parolen »Freie Ukraine« und »Putin Mörder« geschmiert, bei dem zweiten Angriff Scheiben zerstört worden. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine würden derartige Straftaten registriert, wie eine Umfrage des ARD-Magazins »Report Mainz« unter den Landesinnenministerien laut Bericht vom 5. März ergeben hat. Regionalmedien berichteten vermehrt von Übergriffen auch auf Schulkinder von Eltern mit russischer Migrationsgeschichte.