Nachschlag: Untot, zum Glück

imago/Cinema Publishers Collection Eingebrannt in die Popkultur: Max Schreck in »Nosferatu«, 1922

Der Urhorrorfilm ist ein Untoter. Schon 1925 sollte er auf Betreiben von Bram Stokers Witwe nach einem Urheberrechtsstreit mit all seinen Kopien vernichtet sein. Doch eine überlebte und erhielt uns, was Friedrich Wilhelm Murnau und Albin Grau erschaffen hatten. Es ist eine ziemlich experimentelle Doku, mit der Arte den 100. Geburtstag von »Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens« feiert. Ein schauriger Graf-Orlok-Darsteller besucht die ursprünglichen Drehorte in Wismar oder die Burg Stary hrad in der Slowakei, setzt sich mit seinen Schöpfern und den von ihnen inspirierten Nachgeborenen wie Werner Herzogs Remake auseinander. Neben Archivaren der traditionellen Filmwissenschaft kommen zum Beispiel auch Feministinnen zu Wort. Visionär war nicht nur, dass es sich um den ersten Pandemiefilm handelte. Die Atmosphäre, das Spiel mit Licht und Schatten, der Charakter des seelisch geplagten Vampirs – ohne diesen Streifen wäre die Popkultur um einige Standards ärmer. (mme)