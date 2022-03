Eine Schulgeschichte

Annette Riedl/dpa Inzwischen Weltkulturerbe: Der Speisesaal der ehemaligen Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau

Aus den Machtkämpfen der Revolution von 1918/19 gingen neben der Sozialdemokratie auch die Freien Gewerkschaften als Gewinner hervor. Gegen die Rätebewegung drangen sie auf ein rasches Ende der Erhebungen, womit sie eine sozialistische Erneuerung verhinderten. Mit dem Stinnes-Legien-Abkommen vom Mai 1918 wurden die Gewerkschaften formal zur staatstragenden Institution. Ihnen kam nicht mehr nur die Rolle einer Organisation für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu. Mittels politischer Posten, Betriebsräten und Tarifpolitik sollten sie dazu beitragen, die Wirtschaft zu demokratisieren.

Nachdem die Inflation Anfang der 20er Jahre auch dem 1919 als Dachverband der Freien Gewerkschaften gegründeten Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) zugesetzt hatte, sorgten die anschließenden goldenen Zwanziger für eine Stabilisierung. Die Krise hatte jedoch für mächtige Lücken auf der Funktionärsebene gesorgt, deren Effektivität die Organisation aufgrund ihrer neuen politischen Aufgaben besonders bedurft hätte. Den meist Ehrenamtlichen kam neben ihrem konkreten Aufgabenbereich auch eine abstrakte Bindefunktion zwischen den »Führern« und der »Masse« zu. Die Ausbildung von Funktionären, die zunächst ausschließlich in den Fachgewerkschaften stattfand, war somit von zentraler Bedeutung für die Bildungsarbeit des ADGB. Um Kosten zu sparen und Kompetenzen zu bündeln, beschloss man 1928, zentrale Gewerkschaftsschulen einzurichten. Die Ausschaltung der Gewerkschaften durch die Nazis ab 1933 beschränkte das Vorhaben allerdings auf eine einzige Schule.

Ihre Realisierung am Standort Bernau erfolgte durch das renommierte Bauhaus. Die Pläne seines sozialistisch orientierten Leiters Hannes Meyer und des Leiters der Bauabteilung Hans Wittwer gründeten auf streng wissenschaftlichen Kriterien und wurden unter Einbezug von gewerkschaftsnahen sowie Bauhausunternehmen bis 1930 umgesetzt. Den Zuschlag bekam der Entwurf aufgrund seines auf die Spitze getriebenen Funktionalismus und der »vollkommenste(n) räumliche(n) Verwirklichung des pädagogischen Programms«. Die Architekten lieferten hierbei das Lehrmodell gleich mit: »Das System des kleinen Kreises«, das eine Synthese von Pestalozzi und Lenin sei, teilte die bis zu 120 Personen, die in dem Internat untergebracht werden konnten, in feste Lern- und Freizeitgruppen aus je zehn Personen. Insbesondere kollektive Momente sollten dadurch stimuliert werden. Nach diesem Modell ließ sich die Schule als gelockerte und in die Landschaft eingepasste Anlage fast von selbst bauen.

Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler während ihres bis zu vierwöchigen Aufenthalts mit Abendveranstaltungen, Ausflügen und sportlicher Betätigung, der im Freien, in der Turnhalle oder im eigenen Freibad nachgegangen werden konnte, in den Genuss eines Lebensstandards und einer Erholung kommen, die sie sich sonst kaum hätten leisten können.

Erlebnisberichte von Schülerinnen und Schülern deuten an, dass die Schule ihrem übergeordneten Zweck, den Meyer einmal als Erziehung einer kleinen Schar »zu Pionieren des Klassenkampfes« identifizierte, sehr nahe kam. »Wer einmal die Gelegenheit hatte, die Bildungsstätte (…) besuchen zu können, wird zielbewusster den Kampf für das Proletariat führen«, berichtet ein Teilnehmer eines Jugendleiterkurses. Dass dieser Kampfbegriff des ADGB allerdings das Klassenverhältnis selbst überging, wurde im Syndikalist, dem Organ der Freien Arbeiterunion Deutschlands (FAUD), anlässlich der Schuleröffnung wie folgt kommentiert: »Diese Schule wird nur dazu dienen, die Betriebsfunktionäre der Zentralverbände ideologisch noch enger an das kapitalistische Wirtschaftsdenken zu fesseln (…). Impulse zu wirklich revolutionärem Denken, das revolutionäre Taten auslöst, werden von dieser mit Millionen von Arbeitergeldern gebauten Schule niemals ausgehen.«

Unlängst wurde auf dem Gelände ein Besucherzentrum eingeweiht. In einer Dauerausstellung wird die gesamte Geschichte der Schule, die seit 2017 von der UNESCO als Weltkulturerbe gelistet ist, dargestellt. Auf Anfrage werden Führungen auch zu Schwerpunktthemen organisiert. Allerdings sind gerade die eindrücklichen Innenführungen durch das Schulgebäude bis auf weiteres nicht möglich. Hier hat der Eigentümer geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht. Das privatwirtschaftliche Gesundheitsunternehmen Michelskliniken bekam 2001 den Zuschlag für das Gelände per Erbpachtvertrag. Die Stadt Bernau und das Land Brandenburg blieben hierbei trotz Vorkaufsrecht und geringem Kaufpreis untätig. Im Oktober soll eine konzerneigene Pflegeschule den Bauhauskomplex beziehen.