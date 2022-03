Atomarer Schock

Electric Power Company Holdings/TEPCO/AP/dpa Jahre danach: Inspekteure inspizieren die Folgewirkungen des nuklearen Super-GAUs (Fukushima, 15.2.2022)

Es war gewissermaßen eine Dreifachkatastrophe: Erdbeben, Tsunami und Reaktorhavarie. Exakt vor elf Jahren, am 11. März 2011, im japanischen Fukushima. Ereignisse, die das Land mitten ins Nervenzentrum getroffen hatten. Ein Effekt: Die positive Haltung der Japaner gegenüber der Kernkraft kippte von einem Tag auf den anderen. In Tokio und anderen Städten fanden große Demonstrationen gegen die starke Atomlobby in der Politik statt. Dennoch, eine grundsätzliche Umkehr fand nicht statt, ein Atomausstieg blieb bis heute aus. Das »Atomdorf«, wie der Zusammenschluss aus Interessenvertretern in Regierung, Bürokratie, Industrie, Forschung und Medien genannt wird, besteht fort und übt einen großen Einfluss auf die japanische Energiepolitik aus, obwohl die Bevölkerung die Atomkraft weiterhin mehrheitlich ablehnt.

Die regierende rechte Liberaldemokratische Partei (LDP), die durch ihren jahrzehntelangen Atomlobbyismus die Nuklearkatastrophe verschuldet hatte, sucht dabei die Nähe zur Stromwirtschaft und den Reaktorkonstrukteuren. Die Hoffnung hinter dieser Netzwerkarbeit: eine wichtige ökonomische Klientel machtpolitisch einbinden, nachdem sich Teile der Stammwählerschaft, insbesondere Bauern, wegen der Deregulierungen im Landwirtschaftssektor teilweise von der LDP abgewendet haben. Die LDP kann dabei auf so wichtige Konzerne wie die Mitsubishi-Gruppe zählen, deren Paradepferd Mitsubishi Heavy Industries zu den wichtigsten Spielern im »Atomdorf« zählt.

So erstaunt es nicht, dass der geplante Strommix für das Jahr 2030, der im Oktober vergangenen Jahres unter dem neuen Premier Fumio Kishida revidiert wurde, nach wie vor 20 bis 22 Prozent Atomstrom enthält. Dafür müssten alle 33 Reaktoren, die nach der Havarie nicht stillgelegt worden sind und teilweise auf ihre Relizensierung warten, hochgefahren werden. Zur Zeit sind sechs von ihnen am Netz, drei neue werden gebaut. Ob das komplette Hochfahren gegen den Volkswillen gelingt, bleibt fraglich.

Um ihre Pläne doch noch umzusetzen, sind sich die Liberaldemokraten auch nicht zu schade, den Krieg in der Ukraine zu instrumentalisieren. Angesichts des angekündigten Importverbots der USA für russisches Öl und Gas und einer möglichen Ölkrise verlangen Stimmen in der LDP, die Inspektionen der ruhenden Reaktoren zu beschleunigen, um sie möglichst schnell ans Netz anschließen zu können. Japan prüft zur Zeit, ob es sich dem Ölboykott anschließen soll. Der Inselstaat ist zu fünf Prozent seiner Einfuhren vom russischen Öl und zu acht Prozent von russischem Flüssiggas LNG abhängig.

Derweil unternimmt das »Atomdorf« alles, um die katastrophalen Folgen der Atomhavarie auf Mensch und Natur herunterzuspielen. Opfern fällt es deshalb schwer, zu opponieren. Wagen sie es doch, werden sie beschuldigt, den Ruf der Präfektur Fukushima zu beschmutzen. Ende Januar sind sechs Japaner, die nach der Havarie im Alter von sechs bis 16 Jahren an Schilddrüsenkrebs erkrankten, vor Gericht gegangen, um den für das AKW Fukushima 1 verantwortlichen Stromkonzern Tepco zu verklagen. Sie verlangen Schadenersatz von umgerechnet 4,8 Millionen Euro. Eines der Ziele der sechs Kläger ist es, den Schleier des Schweigens endlich zu heben, um offen über die Erkrankungen sprechen zu können. Insgesamt wurden bei Untersuchungen in der Präfektur Fukushima 266 Fälle oder Verdachtsfälle von Schilddrüsenkrebs festgestellt.

Auch bei der geplanten Verklappung des radioaktiven Kühlwassers, das zur Zeit in riesigen Tanks lagert, spielt das »Atomdorf« mit verdeckten Karten. Es behauptet stur, der riesige Ozean werde das Wasser verdünnen, so dass kein Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier bestehe. Umweltorganisationen warnen jedoch vor den gesundheitlichen Folgen, die auch bei kleinen radioaktiven Mengen auftreten können. Und bei der kompletten Entsorgung und Stillegung des AKW Fukushima 1, die offiziell in 30 bis 40 Jahren abgeschlossen sein sollen, liegt vieles im argen und ist ungewiss. Einige Experten halten den Zeitrahmen von 100 Jahren für realistischer.