»Wir afrikanische Menschen möchten gesehen werden«

Aaron Karasek/imago images/aal.photo Demonstration von Geflüchteten aus Sierra Leone gegen ihre drohende Abschiebung (München, 30.10.2021)

Seit Oktober 2021 gibt es in München ein Protestcamp von Geflüchteten aus Sierra Leone. Für Sonnabend laden Sie zur Kundgebung ein. Was hat es damit auf sich?

Wir sind wütend. Angefangen hatte alles damit, dass man uns im Winter vergangenen Jahres zu Botschaftsanhörungen zur Identitätsfeststellung einer sierraleonischen Delegation in der Zentralen Ausländerbehörde in München vorgeladen hatte. Dass diese Anhörungen dem Zweck dienen, allen Betroffenen gültige Reisedokumente auszustellen, was letztlich zu unserer Deportation führen werde, teilte uns die Behörde jeweils schriftlich mit. Das hat uns die Augen geöffnet. Auf keinen Fall wollten wir wie die Opferlämmer in unseren Unterkünften warten, bis die Polizei uns jeweils einzeln von dort abholt und gegen unseren Willen ins Flugzeug setzt, um uns zurück nach Sierra Leone zu befördern. Deshalb gründeten wir das Protestcamp, um Öffentlichkeit zu schaffen. Trotz der Eiseskälte haben wir unsere Zelte seit fast einem halben Jahr mitten in München aufgeschlagen. Mehr als 50 Leute von uns haben immer wieder nachts draußen im Freien geschlafen, um auf unsere Lage aufmerksam zu machen. Schließlich öffnete im Februar eine katholische Kirche für uns ihre Pforten. Dort können wir übernachten.

Wie ist Ihre Lebenssituation?

Viele von uns haben nur den Status der Duldung, eine Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis wird verweigert. Eine Teilnahme an der Gesellschaft oder das Einholen von Unterstützung in Beratungsstellen ist kaum möglich, weil die meisten in abgelegenen Unterkünften in Niederbayern untergebracht sind. Wir haben pro Person monatlich nur etwa 300 Euro zur Verfügung. Das reicht nicht. Dabei sind wir schon lange Jahre in Deutschland, haben Deutschkenntnisse, versuchen uns zu integrieren. Ich selber bin fünf Jahre hier, hatte aber keine Gelegenheit, eine Ausbildung zu machen. Die Ausländerbehörde hat es mir untersagt. Die meisten anderen haben ähnliche Probleme. Wir wollen nicht weiter an den Rand gedrängt und isoliert werden.

Welche politischen Reaktionen gab es auf das Camp und bisherige Demonstrationen?

Münchener Lokalpolitiker kommen vorbei und sprechen mit uns. Was bisher leider nichts änderte. Die verantwortlichen Landespolitiker der CSU ignorieren uns komplett. Unsere Zukunft ist weiterhin ungewiss. Das ist gegen die Menschenwürde. Deshalb planen wir für Samstag gemeinsam mit Nachbarinnen, Unterstützern und Freundinnen einen Aktionstag. Wir bilden Netzwerke und organisieren uns, um gemeinsam stärker zu sein. Wir haben davon gehört, dass die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt hat, dass Perspektiven für geduldete Geflüchtete eröffnet werden sollen. Trotzdem hat sich unsere Situation nicht verbessert.

Welche Fluchtgründe veranlassen Menschen aus Sierra Leone, in der BRD Asyl zu suchen?

Sierra Leone ist ein ehemaliges Bürgerkriegsland. Manche haben politische Probleme, weil die Regierung autoritär ist und nichts für die Bevölkerung tut. Seit 2015 gab es Ebola-Ausbrüche, 2017 dann Zerstörungen durch die Klimakatastrophe mit Starkregen und Überschwemmungen. Es gab Tote. Es gibt keine Frauenrechte und obendrein immer noch die Genitalverstümmelung.

Haben Sie das Gefühl, Flüchtlinge zweiter Klasse zu sein, wenn Sie die Hilfsbereitschaft sehen, mit der Geflüchtete aus der Ukrai­ne hierzulande aufgenommen werden?

Nein. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sehr schwerwiegende Probleme. Ähnlich wie wir mussten sie flüchten. Menschenrechte muss es für alle geben. Deshalb rufen wir den Slogan »No border, no nations«. Die Grenzen müssen für alle zu überwinden sein. Auch wir afrikanischen Menschen möchten gesehen werden.

Wie ist die Stimmung im Camp?

Wir sind geschockt, weil viele der politisch Verantwortlichen so tun, als ob sie uns gar nicht sehen. Wir müssen die ganze Zeit angsterfüllt in Deutschland leben. Das kann doch nicht sein.