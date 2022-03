Die Front im Norden

Karl Melander/TT News Agency/REUTERS Die schwedische Ostseeinsel Gotland wurde bereits weiter militarisiert (16.1.2022)

Angesichts des Kriegs in der Ukraine werden auch im Norden Europas die Karten neu gemischt. Am Donnerstag schlug die schwedische Regierung vor, den Militärhaushalt so schnell wie möglich auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Das erklärte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Morgen auf einer Pressekonferenz. Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT bedeutet das eine Steigerung des jährlichen Etats auf rund 108 Milliarden schwedische Kronen – umgerechnet rund zehn Milliarden Euro. 2021 lag das Budget bei 66 Milliarden Kronen.

Auch in Finnland, wie Schweden kein NATO-Mitglied, wird der Ukraine-Krieg zur Panikmache vor einem russischen Angriff genutzt. Durchaus mit Erfolg: Einer Umfrage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Yle vom Montag zufolge befürwortet mittlerweile eine Mehrheit der Bevölkerung einen Beitritt zum westlichen Militärbündnis. Auch in Schweden nähert sich laut Befragungen die Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft der 50-Prozent-Marke. Eine NATO-Mitgliedschaft war von der Mehrheit sowohl der Finnen als auch der Schweden stets abgelehnt worden.

Finnland und Schweden arbeiten eng in Fragen der Verteidigungspolitik zusammen, ein Alleingang eines der beiden Länder in bezug auf die NATO ist unwahrscheinlich. Während im finnischen Parlament ein möglicher Beitritt mittlerweile offen diskutiert wird, gibt man sich in Stockholm noch zurückhaltender. Die Frage sei momentan nicht aktuell, erklärte Ministerpräsidentin Andersson am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Sie erklärte, dass ein Ansuchen um NATO-Mitgliedschaft die Sicherheitslage in Schweden verschlechtern und nicht verbessern würde. Die Kritik der bürgerlichen Opposition ließ nicht lange auf sich warten. Andersson erlaube Russland, die Verteidigungspolitik Schwedens zu diktieren, meinte der Parteivorsitzende der »Moderaten«, Ulf Kristersson – woraufhin die Ministerpräsidentin ihre Aussage in einem Interview mit der Tageszeitung Dagens Nyheter revidierte. Auf die Frage, ob eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft Schwedens generell auszuschließen sei, antwortete sie: »Auf keinen Fall. Sollten wir zu dem Schluss gelangen, dass eine NATO-Mitgliedschaft das beste für Schweden ist, werden wir uns natürlich damit beschäftigen.«

Die Beschwörung einer vermeintlichen »russischen Gefahr« hat im Norden Europas eine lange Geschichte. In Finnland geht sie bis auf den Bürgerkrieg von 1918 zurück, als die nationalistischen »Weißen« die kommunistischen »Roten« besiegten. Da die Geschichte von Siegern geschrieben wird, wurde Russland für die »Spaltung der Gesellschaft« verantwortlich gemacht. Der Kalte Krieg bestimmte das Leben in Finnland. Die Grenze zu Russland ist 1.340 Kilometer lang. In Schweden werden regelmäßig russische U-Boote in eigenen Gewässern und russische Kampfjets im eigenen Luftraum vermutet. Besondere Aufmerksamkeit kommt der strategisch wichtigen Ostseeinsel Gotland zu. Dort hat die schwedische Armee ihre Präsenz zuletzt extrem verstärkt.

Derweil buhlt die NATO ungeniert um den Beitritt Schwedens und Finnlands. Generalsekretär Jens Stoltenberg, einst norwegischer Ministerpräsident, erklärte Ende Januar: »Wenn wir uns die Zusammenarbeit zwischen der NATO und Finnland und Schweden ansehen und wenn wir uns ansehen, wie sehr beide Länder die Ansprüche der NATO erfüllen, dann sollte einer raschen Aufnahme nichts im Wege stehen.«

Die Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland und der NATO ist tatsächlich eng, auch ohne offizielle Mitgliedschaft. Immer wieder halten finnische und schwedische Streitkräfte gemeinsam mit Truppen des Bündnisses Übungen ab. Schweden und Finnland gehören auch zu den sechs »En­hanced Opportunity Partners« der NATO – ebenso wie seit 2020 die Ukraine. Deren Streitkräfte werden nunmehr sowohl von Helsinki als auch von Stockholm mit Waffen versorgt. Finnland schickte unter anderem 2.500 Sturmgewehre, Schweden 5.000 Panzerabwehrwaffen. Aufrüstung in dieser Größenordnung gab es durch die schwedische Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Damals wurden im sogenannten Winterkrieg 1939 die finnischen Truppen unterstützt. Der Gegner: die Sowjetunion.