UFO fordert Eurowings zu Tarifverhandlung auf

Hamburg. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover offiziell zu Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal aufgefordert. Die Geschäftsleitung der Airline sei darüber am Dienstag informiert worden, erklärte UFO am Donnerstag. Ziel sei es, zügig branchen- und standortgerechte Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu etablieren. »Der Startup-Charme der Eurowings Discover ist verbraucht«, erklärte die stellvertretende UFO-Vorsitzende Anja Bronstert. Die Beschäftigten bräuchten ein Minimum an sozialer Absicherung. (Reuters/jW)