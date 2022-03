Berliner Gasversorger: Keine Neukunden mehr

Berlin. Der Berliner Energieversorger Gasag nimmt wegen stark gestiegener Beschaffungskosten vorerst keine neuen Kunden für Strom und Gas in Laufzeittarifen mehr an. Die Grund- und Ersatzversorgung ist nicht betroffen, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Der Vertrieb sei jedoch vorerst gestoppt. »Aufgrund der aktuellen Marktsituation und der steigenden Beschaffungspreise, verstärkt durch den Ukraine-Konflikt, ist es uns aktuell nicht möglich, Ihnen ein Angebot mit fairen Konditionen anzubieten«, schrieb das Unternehmen. (dpa/jW)