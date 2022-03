Getrübte Friedensliebe

Bernd von Jutrczenka/dpa Olivgrüne Außenpolitik: Frontbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Schyrokyne/Ukraine 8.2.2022)

Für Bündnis 90/Die Grünen gibt es in diesen Tagen viel Lob von den bürgerlichen Medien. Vor allem der Umstand, dass die aus der Umweltschutz- und der Friedensbewegung hervorgegangene Partei die Waffenlieferungen an die Ukraine ebensobrav mitträgt wie das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, wird immer wieder hervorgehoben. Unter der Überschrift »Das neue grüne Verantwortungsgefühl« vermerkte die Deutsche Presseagentur (dpa) am Donnerstag: »Im März 2022 zeichnet sich somit immer klarer ab, dass der grüne Pragmatismus viel größer ist als viele denken.« Pragmatisch geht offenbar auch der »linke« Flügel der Grünen mit der Rekordaufrüstung um.

So widersprach der diesem Flügel zugerechnete Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler am Donnerstag dem 100-Milliarden-Euro-Paket nicht prinzipiell, sondern formulierte nur Erwartungen an dessen konkrete Umsetzung. Kindler plädierte dafür, das geplante Sondervermögen nicht allein für Investitionen in die Bundeswehr zu nutzen. »Investitionen in Sicherheit können nicht nur das Militär betreffen«, sagte er der dpa. Cybersicherheit und ziviler Katastrophenschutz gehörten genauso zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff wie zivile Krisenprävention, humanitäre Hilfe, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. Die »Engführung auf die Bundeswehr« führe in eine Sackgasse, »die uns nicht sicherer macht«.

Zudem sprach sich Kindler dafür aus, die geplanten 100 Milliarden Euro nicht innerhalb kürzester Zeit auszugeben, nur um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu erfüllen. Die Bundeswehr müsse angemessen finanziert werden, konstatierte der Haushaltsexperte, aber ihr Etat sei in den vergangenen Jahren mehrfach gestiegen. »Trotzdem frieren die Bundeswehr-Soldaten in Litauen, weil warme Unterhosen und dicke Winterjacken fehlen«, wiederholte Kindler fast wörtlich einen Satz, den die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges von sich gegeben hatte.

Mit Blick auf das Zwei-Prozent-Ziel der NATO – zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fürs Militär – erklärte der Grünen-Politiker, es solle nicht über eine »abstrakte, symbolische Quote« diskutiert werden, »sondern wie die Strukturen und Fähigkeiten der Bundeswehr konkret verbessert werden können und das Geld sinnvoll eingesetzt wird«. Die Bundeswehr sei jetzt schon überfordert bei der Beschaffung. Wer glaube, dass dies besser werde, »wenn man einfach 20 bis 30 Milliarden pro Jahr zusätzlich drauflegt, der irrt, und zwar gewaltig«, so Kindler.

In einem Beitrag zu den Hintergründen der Wandlung der »grünen« zur »olivgrünen« Partei verweist dpa darauf, dass die »traditionelle grüne Friedensliebe« schon lange »nicht gänzlich ungetrübt« sei, und erinnert daran, dass Außenministerin Annalena Baerbock schon vor dem Ukraine-Krieg »harsche Wort« für China und Russland gefunden habe. Der frühere Parteichef Reinhard Bütikofer vom bellizistischen Flügel der Partei wird mit den als Eigenlob gemeinten Worten zitiert: Dass die Russland-Politik im Koalitionsvertrag »kritischer und damit realistischer formuliert« sei als noch in der großen Koalition, liege nicht zuletzt an den Grünen.

Um bei den Grünen überhaupt noch Protest gegen die geplante Aufrüstungsorgie zu finden, musste dpa genau hinsehen. Es wird auf die Basisgruppierung »Unabhängige Grüne Linke« um den Grünen Karl-Wilhelm Koch aus der rheinland-pfälzischen Vulkaneifel verwiesen. »Wer jetzt Waffen liefert, füttert diesen wahnsinnigen Krieg«, warnte die Gruppe in einem Protestbrief an Grünen-Minister und Parteiführung. Bauchschmerzen angesichts des Sondervermögens habe auch die Grüne Jugend, so dpa. »Es braucht zuerst ein Konzept für die künftige Ausrichtung der Bundeswehr und eine gesellschaftliche und politische Debatte darüber, die nicht nur von Angst getrieben ist«, wird die Kovorsitzende des Jugendverbandes, Sarah-Lee Heinrich, zitiert. Energischer Protest sieht anders aus.