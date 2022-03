Brüssels Feindsender

ITAR-TASS / imago images Eiserne Firewall: Inhalte des vom russischen Parlament finanzierten Auslandssenders sollen europäische Augen und Ohren nicht mehr erreichen

Im Informationskrieg gegen Russland will die Europäische Union russische Ausslandssender aus dem Internet tilgen lassen. So hat die EU-Kommission Google gegenüber klargemacht, dass sämtliche Inhalte von RT und Sputnik gelöscht werden müssten und die Verbreitung dieser Inhalte durch Dritte zu unterbinden sei. Selbst wenn andere Medien über die Zensurmaßnahmen gegen die beiden Auslandssender berichten und dabei auf deren Inhalte verweisen, falle dies unter die antirussischen Sanktionen.

Wie Internetkonzerne die EU-Sanktionen umzusetzen haben, hatte die EU-Kommission in einer E-Mail gegenüber dem Suchmaschinenunternehmen Google schriftlich erläutert. In dem Dokument, das dessen Inhalt als informelle Position der Kommission bezeichnet, heißt es, dass Betreiber von Suchmaschinen Inhalte von RT und Sputnik aus Suchergebnissen streichen sollen. Jeder Link zu einer Seite der genannten Medien und jeder Inhalt der Sender einschließlich »kurze Textbeschreibungen« und graphische Elemente sollten nicht länger in Suchergebnissen auftauchen, die Nutzerinnen und Nutzern in der EU gezeigt werden.

Soziale Netzwerke müssen dem Schreiben zufolge Nutzer daran hindern, Inhalte von RT und Sputnik zu verbreiten. Accounts, die formal oder de facto den Sendern gehören oder mit ihnen assoziiert sind, müssen demnach aufgelöst werden. Beiträge, die Inhalte der Sender wiedergeben, sollen nicht veröffentlicht bzw. nach Veröffentlichung gelöscht werden. Dabei sollen die Betreiber zwar unterscheiden zwischen Nutzerinhalten und Inhalten von RT und Sputnik. Dies wirkt aber mehr wie ein Feigenblatt seitens der Kommission, um Vorwürfen des unverhältnismäßigen Blockierens (englisch Overblocking) zu begegnen.

Die Veröffentlichung der E-Mail der EU-Kommission an Google vom 4. März mit dem Betreff »Ukraine« sei wohl nur dadurch zustande gekommen, dass das Unternehmen das Dokument der Seite lumendatabase.org zur Verfügung gestellt hatte, wie die ehemalige Google-Beschäftigte Daphne Keller am Mittwoch abend per Twitter erklärte. Die Plattform sammelt und veröffentlicht Löschanfragen an Plattformbetreiber. Wer die E-Mail verfasst hatte, wurde geschwärzt. Zu erkennen ist lediglich, dass es von einem ­E-Mail-Konto der Europäischen Kommission verschickt wurde.