Unternehmen sorgen sich um ihre Profite

imago images/Future Image Bereits vor Kriegsbeginn stockte der Warenverkehr: Containerumschlagbahnhof in Köln-Ehrenfeld am 14.2.2022

Die Mehrheit der Exporteure und Großhändler unterstützt die Sanktionen gegen Russland, beklagt jedoch deren Folgen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel (BGA) sieht sich bislang knapp ein Drittel der Unternehmen von Sanktionen gegen Russland und den Gegensanktionen betroffen. Zwar machen die Beziehungen zu Russland nur drei Prozent des deutschen Außenhandels aus, dennoch berichteten Unternehmen beispielsweise vom eingeschränkten Handel mit Aluminium oder fehlenden Getreidelieferungen und von unterbrochenen Lieferketten. Außerdem fehlten Lkw-Fahrer, die häufig aus der Ukraine stammen.

48 Prozent der in der vergangenen Woche befragten Firmen berichteten von einer erschwerten oder unterbrochenen Materialbeschaffung infolge der Sanktionen. Rund 59 Prozent sehen sich mit stark steigenden Einkaufspreisen für die von ihnen benötigten Waren konfrontiert. Bei 55 Prozent treiben steigende Energiepreise die Kosten in die Höhe.

In Deutschland betrug die Teuerungsrate im Februar 5,1 Prozent. Im Euro-Raum lagen die Verbraucherpreise im Februar um 5,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Angesichts der rasant steigenden Preise signalisierte die EZB, ihre milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren und im dritten Quartal ganz auslaufen zu lassen. Das gilt als Voraussetzung für eine Abkehr von der Nullzinspolitik. Wann die Zinsen im Euro-Raum steigen werden, ließ die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag aber offen.

Sollte es einen Lieferstopp für russisches Gas geben, sei mit einer noch höheren Teuerung zu rechnen, warnten am Donnerstag das Ifo-Institut sowie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erteilte einem Embargo für russische Energieimporte erneut eine Absage. Nach einem Treffen mit Vertretern der deutschen Wirtschaft am Donnerstag erklärte Habeck, es sei das »Gebot der Stunde, uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energien aus Russland zu befreien«. Als Maßnahmen nannte er die Diversifizierung der Importe, den Kauf von Gas-, die Beschaffung von Kohlevorräten sowie den Ausbau »erneuerbarer Energien«.