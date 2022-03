Front rückt vor

Valentyn Ogirenko/REUTERS Sieben Fluchtkorridore führten laut ukrainischen Angaben am Donnerstag aus Kampfgebieten. Im Bild: Evakuierte nahe Irpin

Militäreinheiten der »Volksrepublik Donezk« (VRD) setzen offenbar ihren Vormarsch auf die eingeschlossene Industriestadt Mariupol am Asowschen Meer fort. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag morgen mit, sie hätten inzwischen das östlich des Stadtzentrums und östlich des Flusses Kalmius gelegene Stahlwerk »Asowstal« des Oligarchen Rinat Achmetow erreicht. Eine Besetzung sei wegen der Gefahr der Verminung des Geländes vorerst nicht erfolgt. Der Militärsprecher der VRD, Eduard Bassurin, sagte im russischen Fernsehen an die Adresse der ukrainischen Verteidiger, sie hätten keine Rückzugsmöglichkeiten mehr als das Meer, und forderte sie auf, sich zu ergeben.

Russland wies im übrigen die Vorwürfe wegen des Artillerieangriffs auf eine Kinderklinik in Mariupol zurück. Das Gebäude sei schon vor längerer Zeit zu einem Stützpunkt des »Rechten Sektors« ausgebaut worden und habe keinen medizinischen Zwecken mehr gedient. Russlands UN-Mission habe dies schon Anfang dieser Woche öffentlich mitgeteilt und den Besetzern damit die Gelegenheit zum Abzug gegeben. Diese sei nicht genutzt worden. Von ukrainischer Seite veröffentlichte Bilder des Geländes zeigen jedoch durchaus medizinische Einrichtungsgegenstände und Frauen, die von Helfern aus dem Gebäude geführt wurden.

Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk stellte die humanitäre Lage in der Stadt als dramatisch dar. Ein Evakuierungstransport mit Zivilisten sei am Mittwoch wegen Beschusses nicht aus der Stadt herausgekommen, und eine Kolonne mit Versorgungsgütern habe bereits 60 Kilometer östlich von Saporischschja wegen Kämpfen zwischen Orichiw und Pologi umkehren müssen.

Das bestätigt Angaben ukrainischer und russischer Quellen, nach denen die russische Armee offenbar eine weiträumige Einschließung des Donbass anstrebt. Der Vorstoß von Süden an Saporischschja vorbei stellt dabei den einen Stoßkeil dieser Zangenoperation dar, ein anderer östlich an Charkiw vorbei die andere. In diesem Zusammenhang halten heftige Kämpfe in der Stadt Isjum 120 Kilometer südöstlich von Charkiw an. An den anderen Frontabschnitten gab es keine größeren Kämpfe.

Im türkischen Antalya trafen sich am Donnerstag am Rande eines Wirtschaftsforums erstmals die Außenminister beider Kriegsparteien, Sergej Lawrow und Dmitro Kuleba. Das etwa 90minütige Gespräch brachte keine konkreten Ergebnisse außer der Zusage Russlands, auch weiterhin die Evakuierung von Zivilisten über vereinbarte Routen zu ermöglichen. Zur Forderung Kulebas nach einem Spitzengespräch der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij sagte Lawrow, ein solches Treffen müsse inhaltlich vorbereitet werden. Dem dienten die Verhandlungen auf belarussischem Boden.

Minsk hat auch Spezialisten entsandt, um das in Grenznähe liegende ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl wieder an das – diesmal belarussische – Stromnetz anzuschließen. Die Stromversorgung über eine Leitung aus Kiew war am Mittwoch unterbrochen worden. Russland beschuldigte ukrainische Nationalisten, die Leitung sabotiert zu haben, um mit der Gefahr eines Nuklearstörfalls drohen zu können. Wegen dieser Gefahr nahm an dem Treffen zwischen Lawrow und Kuleba auch der Chef der Internationalen Atomenergieagentur, Rafael Grossi, teil. Die Ukraine machte die Situation in Tschernobyl zum Argument, den Westen erneut zur Einrichtung einer »Flugverbotszone« über der Ukraine aufzufordern.