Absturz ohnegleichen

Peter Kneffel/dpa Auf sicheren Kufen: Eislaufveteranin und CDU-Mitglied Claudia Pechstein bei den Olympischen Winterspielen (Beijing, 19.2.2022)

Nicht mal mehr der angestrebte Platz unter den Top ten gelang Sprinter Nico Ihle bei den Eisschnellaufweltmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Hamar/Norwegen. Der Chemnitzer musste bei den Sprintern ebenso mit Platz 13 vorliebnehmen wie Claudia Pechstein aus Berlin bei den Allrounderinnen. Dass eine Frau, die für die Berliner CDU für den Bundestag kandidiert hat, die Farben der Deutschen Eisschnellaufgemeinschaft (DESG) vertreten darf – es waren die insgesamt 25. Weltmeisterschaften für die 50jährige –, sagt im Grunde alles über das inzwischen unterirdische Niveau der schwarz-rot-goldenen Eislaufsparte »Langkufen«. In Beijing hatte die Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier Pechstein bei ihrer achten Olympiateilnahme mit Platz 9 im Massenstart noch für das beste DESG-Resultat gesorgt.

Zuwenig gequält

Haben sich die Jüngeren, die Generationen nach Pechstein, in den vergangenen Jahren zuwenig gequält, waren sie im Kraftraum zu bequem oder zu untalentiert, dass sie ihr noch immer nicht Paroli zu bieten oder an ihr vorbeizulaufen vermögen? Es ist bezeichnend für die Gesamtsituation bei der DESG mit übrigens erstklassigen äußeren Bedingungen und einer mehr als ausreichenden Anzahl an überdachten Eislaufbahnen in Berlin, Erfurt und Inzell, dass die frühere Weltklassesprinterin Jenny Wolf im Dezember 2020 nach nur wenigen Wochen als verantwortliche Bundestrainerin frustriert hinwarf. Die naheliegende Frage, warum Claudia Pechstein ihren Kolleginnen noch immer voranläuft und womöglich sogar eine Olympiateilnahme 2026 in Mailand anpeilen darf, wollte Wolf lieber nicht beantworten. »Zu dieser Sportart werde ich mich definitiv nicht mehr äußern. Mit dem Thema Eisschnellauf bin ich durch«, erklärte sie auf jW-Anfrage und signalisierte: Die frühere Vorzeigesportart scheint unter spitzensportlichem Aspekt ein fast hoffnungsloser Fall zu sein.

Genauso in der Versenkung angekommen ist die Eisabteilung »Kunstlauf«, deren Niveau einmal mehr bei den Weltmeisterschaften vom 21. bis 27. März in Montpellier zu bestaunen sein wird. Selbst ohne die gesperrte Riege der russischen Kufenkünstler wird es für die Starter der Deutschen Eislaufunion (DEU) im Süden Frankreichs wie schon bei den Winterspielen in Beijing nichts zu ernten geben. Bei den Herren war niemand qualifiziert, bei den Damen belegte dort Nicole Schott aus Mannheim Platz 17. Über Ergebnisse bei Paaren, im Eistanz und Teamwettbewerb legt man besser den Mantel des Schweigens.

In den Eissportarten »Kunst« und »Schnell« können deutsche Teilnehmer vom internationalen Edelmetall nur mehr träumen. Ein historischer Absturz ohnegleichen. Von Ende der 50er Jahre mit Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler bis in die 90er Jahre hinein zu Superstar Katarina Witt, von Erhard Kellers Olympiasieg 1968 bis zu Gunda Niemann-Stirnemann oder Anni Friesinger so etwas wie Erfolgsgaranten und mediale »Straßenfeger«, sind die Vertreter mit den vorn gezackten bzw. den langen »Spargelkufen« an ihren Schlittschuhen inzwischen chancenlos. Freilich könnte es demnächst noch schlimmer kommen, in Beijing durften sie im deutschen Team zumindest noch dabeisein.

Im Eiskunstlaufen hatte die 2003 aus der Ukraine übergesiedelte Paarläuferin Aljona Savchenko den sukzessiven Abstieg aus der Weltelite lange übertüncht, indem sie zunächst mit Robin ­Szolkowy bis zu dessen Karriereende 2014 zu fünfmal WM-Gold und zu zwei olympischen Bronzemedaillen lief. Anschließend holte die Wahlchemnitzerin mit Bruno Massot 2018 im südkoreanischen Pyeongchang sogar den Olympiasieg und im selben Jahr auch den WM-Titel. Danach trennten sich die Wege von Savchenko, die 2019 Mutter wurde, und Massot. Der einst hochdekorierte deutsche Eiskunstlaufsport steht nun gewissermaßen nackt da.

»Bedenklich« nennt Reinhard Ketterer, DEU-Vizepräsident für Leistungssport, diese Entwicklung. Ihre hauptsächliche Ursache hätte sie darin, dass Trainingszeiten in den für die Teenager so wichtigen Stunden mittags und am frühen Nachmittag nicht in angemessener Weise zur Verfügung stünden. »Die Ganztagsschule macht uns da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung«, berichtet der erfahrene Funktionär, der zu Hause in Garmisch vormals als privater Eiskunstlauflehrer weitaus bessere Zeiten miterlebt hat. Ganz zu schweigen von DDR-Verhältnissen, als schon Viertklässler 20 Stunden pro Woche bei topausgebildeten Trainern übten und ihr Pensum optimal auf ihre wöchentlich 30 Schulstunden abgestimmt war. Der Abstieg setzte schon ein, als die westdeutschen Funktionäre nach der »Wende« eine Trainerikone wie Jutta Müller, heute 93 Jahre alt, eiskalt abservierten. Wahrscheinlich war sie ihnen zu gut.

»In der Konsequenz trainieren wir jetzt einfach weniger als früher«, bestätigt Falko Kirsten, der Vizepräsident des sächsischen Eislaufverbandes. Für den 58jährigen, in den 80er Jahren fünfmal DDR-Meister und ebensooft bei einer WM mit Platz 12 bzw. 13 dabei, waren 30 Trainingsstunden pro Woche in seiner Zeit als Aktiver »ein Minimum«. Inzwischen hat sich die Welt hin zu Vierfachsprüngen und kraftraubenden Kombinationen weitergedreht, doch das Wochenprogramm wurde eher zurückgeschraubt. Unter anderem auch, weil es in den Hallen, etwa bei Kirsten zu Hause in Dresden, ständige Rangeleien mit den Shorttrackern und den Eishockeyspielern um die besten Eiszeiten gibt.

Kultusminister aufs Eis

Am Reservoir junger Eisläufer sei die Misere nicht festzumachen, befinden die beiden Insider. Wichtig wäre vielmehr das qualitative Moment, das heißt, für Talente sehr früh individuelle Wege zu beschreiten, zum Beispiel über Onlineunterricht, wie er bei der erfolgreichen internationalen Konkurrenz in den USA oder in Russland längst selbst über große Entfernungen hinweg üblich ist. Leider sei dies im deutschen Bildungssystem – von Coronaausnahmen abgesehen – für schulpflichtige Athleten nicht möglich. Grund genug, vielleicht einmal die Kultusminister der Länder aufs Eis zu bitten und ihnen das Problem aus erster Hand zu schildern. Und wie steht es um die Konzentration von Talenten an einzelnen Standorten, wie von der Leistungssportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gefordert? Fürs Eiskunstlaufen, sagen Ketter und Kirsten unisono, könne das kein Weg sein. Gerade in den künstlerisch-ästhetisch-kompositorischen Sportarten seien die Kaderathleten noch sehr jung und sollten nicht zu früh von ihrem gewohnten Umfeld, sprich Eltern, Familie und Trainingsgruppe, getrennt werden.