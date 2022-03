imago/ZUMA Press/Montage jW

Stoßrichtung China

Zu jW vom 4.3.: »Stimmen zum Krieg«

Ein Teil der Leser scheint etwas genauer als die Redaktion die »russische Militäroperation« zu durchschauen, wenn auch der wesentliche Punkt hier wie dort außer acht bleibt: Die Regierung der USA bereitet seit einiger Zeit einen Krieg gegen China vor. Gegen diesen Krieg haben sich vor allen Dingen zwei europäische Großmächte in Stellung gebracht. Zuvörderst Russland, das sich eindeutig an der Seite Chinas positionierte, (…) aber auch die BRD, die immer wieder diese Kriegsvorbereitungen hintertrieben oder gar boykottiert hat. Nach der letzten Wahl in Deutschland ergab sich die wunderbare Situation, eine naive, diplomatisch völlig unerfahrene Mannschaft an der Regierung zu haben. Diese Situation nicht auszunutzen wäre ein sträflicher diplomatischer Fehler der US-Regierung gewesen. Dass diese neue Mannschaft sich allerdings dermaßen dämlich anstellt, hätte keiner zu hoffen gewagt. Die US-Regierung hat mit uralten, seit Machiavelli bekannten Tricks zwei europäische Großmächte in einen Krieg hineingehetzt, dessen ökonomische Beute (Energiepreise) schon jetzt eingestrichen wurde. Geopolitisch hat es seine Hauptwidersacher in bezug auf den China-Krieg neutralisiert, und all das in nicht mal vier Wochen, und die peinliche deutsche Linke blickt mal wieder gar nix.

Gabriel Toledo, Berlin

Verbotswahn

Zu jW vom 4.3. »Abgrund des Tages: Russophobie«

Ist es vorstellbar, dass Literaturinstitutionen (…), die eigentlich die Liebe zum Buch verkörpern, den geistigen Austausch über Ländergrenzen hinweg fördern sollen und müssen, damit letztendlich zur Verständigung zwischen den Völkern beitragen, diese in Wirklichkeit aber per Boykott behindern, verbieten und verfolgen wollen? Ja, diese skrupellose Schandtat ist leider aktuell möglich! Gerade las ich, der PEN Ukraine habe zusammen mit dem Ukrainischen Buchinstitut, dem Lviv International Book Forum und dem Book Arsenal in Kiew aufgerufen, wegen des Überfalls auf die Ukraine weltweit »alle russischen Bücher und Verlage zu boykottieren«. In viele Bücher sei russische Propaganda eingewoben, die sich zum Krieg instrumentalisieren lasse, heißt es. (…) Gegen diese »Infektion« wird gefordert, »die Verbreitung von Büchern russischer Autoren und Verlage durch die Buchhandlungen im jeweiligen Land zu stoppen, keine Rechte mehr von russischen Verlagen zu erwerben oder Rechte an diese zu verkaufen; Russland von (…) internationalen Buchmessen und Literaturfestivals auszuschließen; Stipendien für Übersetzungen (…) zu beenden«. Das meldet das Börsenblatt – Wochenmagazin für den Deutschen Buchhandel. Wohin soll dieser Verbotswahnsinn gegen Russland noch führen?

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

In Falle geraten

Zu jW vom 3.3.: »Russland am Pranger«

Was ist los in der Welt? Meine Einschätzung: Wladimir Putin hat sich durch jahrelange gezielte Provokationen der nicht nur von Washington massiv unterstützten Ukraine gegen die beiden abtrünnigen russischsprachigen Gebiete in ihrem Osten, durch die damit einhergegangene unbestrafte Sabotage am Minsker Abkommen provozieren lassen, was einem erfahrenen Geheimdienstmann nicht widerfahren sollte. Und: Die Auslandsaufklärung des russischen Geheimdienstes hat offenbar nicht signalisiert, was sie hätte wissen müssen: dass ein Feldzug gegen die Ukraine im Jahr 2022 kein Spaziergang sein wird. (…) Man könnte meinen, manche hätten einen Feldzug Russlands gegen die Ukraine oder eine andere »Schandtat« der »Russen« förmlich herbeigesehnt, um endlich »die Sau rauszulassen«, wieder mal »Klartext« reden zu können. Also: erst mal »Russland ruinieren«, es damit aus wirtschaftlicher Not verteidigungsunfähig machen und dann »eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa« von der Leine lassen, natürlich nicht allein. Soll etwa dereinst so vollbracht werden, was von 1941 bis 1945 der schlagkräftigsten Armee Europas, der Naziwehrmacht, nicht gelang und von ihr mit ihrem schmachvollen Untergang, der bedingungslosen Kapitulation, zu bezahlen war? Wie geistig krank müssen heutige deutsche – politische und militärische – Verantwortungsträger sein? Will man wieder viele Millionen Tote? Man schwafelt von Verteidigung. Gegen wen?

Hellmut Kapfenberger, Panketal

Brücken abgebrochen

Zu jW vom 2.3.: »Alte Ideologie«

Den USA geht es um die Erhaltung der seit dem Untergang der Sowjetunion unipolaren Welt mit ihnen als alleiniger Führungsmacht. (…) Auch Russland geht es nicht um die »abtrünnigen« Volksrepubliken oder die Nazi-Ukraine schlechthin, sondern ums Ganze. Russland will zurück auf die Bühne der Weltmächte. Deshalb wird es die Aktion bis zum Schluss durchziehen. Es hat den Anschein, dass sie ihr Vorgehen bis ins Detail – auch, was die Sanktionen betrifft – geplant haben. (…) Getreu der US-Doktrin muss eine Annäherung zwischen Deutschland und Russland unbedingt verhindert werden, sonst büßen sie mit Sicherheit ihre Vorherrschaft ein. Der ­Ukraine-Konflikt liefert dafür die geeignete Basis: Das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland wird auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, beschädigt. Deutschland und die EU müssen die Drecksarbeit für die USA erledigen, und manche aus dem rechten Lager hoffen im Stillen, noch ein paar Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges revidieren zu können. Ganz gleich, wie die Krise ausgeht, die USA haben nach ihrer Sichtweise jetzt schon gewonnen. (…) Putin ist weder ein Faschist noch ein durchgeknallter Imperialist. Er ist einfach der Staatschef eines der größten Länder der Welt. Sollte Russland sein Ziel erreichen, so gäbe es immerhin die Hoffnung, dass die USA in der Welt nicht mehr als der alleinige Herrscher auftreten können. Garantien gibt es dafür nicht. Andernfalls werden die USA jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, genauso behandeln, wie sie das bisher getan haben.

Dr. Günter Pelzl, per E-Mail