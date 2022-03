Lenkbar machen

Sebastian Willnow/zb/dpa Künftig darf der Verfassungsschutz nicht nur die öffentlich gesprochenen Worte von AfD-Polikern mitschneiden

Der deutsche Inlandsgeheimdienst mit dem irreführenden Namen Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD als »Verdachtsfall« einstufen, eine »rechtsextremistische Bestrebung« zu sein. Eine Klage der Rechtsaußenpartei gegen diese Klassifizierung wies das Verwaltungsgericht Köln am Dienstag abend unter Verweis auf die rassistische Programmatik und den wachsenden Einfluss des nur formal aufgelösten völkisch-faschistischen »Flügels« ab.

Wenn das Urteil rechtskräftig wird, kann der Verfassungsschutz sein ganzes geheimdienstliches Instrumentarium zum Einsatz bringen. Dies reicht von der Überwachung der Telekommunikation bis zum Einschleusen von Spitzeln. Gerade letzteres muss nicht zum Schaden der ultrarechten Partei sein, wie das Beispiel der NPD gezeigt hat. Innerhalb dieser faschistischen Partei hatten V-Leute der Verfassungsschutzbehörden jahrzehntelang aktiv den Parteiaufbau vorangetrieben. Die Gremien der Partei waren so von Geheimdienstspitzeln durchsetzt, dass das Bundesverfassungsgericht das erste NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2003 mit der Begründung »fehlende Staatsferne« beendete.

Dass der Verfassungsschutz die von seinem vorherigen Präsidenten Hans-Georg Maaßen (CDU) noch persönlich beratene AfD nun aktiv bekämpfen wird, erscheint ausgeschlossen. Das ergibt sich schon aus der Geschichte dieses von Altnazis nach Gründung der BRD als Rammbock gegen die Kommunisten aufgebauten Geheimdienstes. Dessen heute gepflegtes unwissenschaftliches Hufeisenkonstrukt von der angeblichen Parallelität des rechten und linken »Extremismus« dient wesentlich der Ablenkung davon, dass der Feind weiterhin primär auf der Linken verortet wird. Auf seiten der Herrschenden, in Teilen des Staates und des Kapitals, gibt es zudem ein Interesse daran, die AfD zur Kanalisierung von sozialer Unzufriedenheit in trübbraune Gewässer sowie als mögliche parlamentarische Mehrheitsbeschafferin eines Bürgerblocks zu erhalten. Dafür soll die Partei lenkbar gemacht werden – direkt durch den Einsatz von Agenten und indirekt durch die Androhung von Sanktionen bis hin zu beruflichen Konsequenzen für ihre Mitglieder im öffentlichen Dienst.

In der Bundestagsdebatte zum Krieg in der Ukraine hatte sich die AfD einseitiger Schuldzuweisungen an Russland verweigert und der NATO eine Mitverantwortung gegeben. Dafür sieht sich die Parteiführung inzwischen mit heftiger Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Die Sorge vor staatlicher Sanktionierung bei Abweichen von der Staatsräson dürfte mitschwingen.