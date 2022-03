Kriegseintritt via Ramstein

Alik Keplicz/AP/dpa Flugschau der polnischen Luftwaffe mit russischen MiG-29- und US-amerikanischen F-16-Jets (Radom, 27.8.2011)

Dumm, irrational, gefährlich, eskalierend – mit deutlichen Worten haben Vertreter der Partei Die Linke und der Friedensbewegung am Mittwoch gegenüber junge Welt Überlegungen zurückgewiesen, polnische »MiG-29«-Kampfjets auf dem Umweg über den US-Stützpunkt Ramstein an die Ukraine zu liefern. Polen hatte am Dienstag abend offiziell angeboten, die modernisierten Maschinen aus sowjetischer Produktion abzugeben, aber eine direkte Lieferung in das Nachbarland erneut ausgeschlossen. Man könne die Flugzeuge allerdings nach Ramstein fliegen und dort den USA »kostenlos und unverzüglich« zur Verfügung stellen.

Anschließend hieß es aus dem Pentagon, der Vorstoß sei nicht abgestimmt und nicht »haltbar«. In Berlin äußerte sich am Mittwoch von offizieller Seite lange niemand zu dem Vorgang, der die Gefahr einer weiteren Eskalation und der Verwicklung auch der Bundesrepublik in den Krieg heraufbeschwört. Unklar ist bislang auch, ob die Bundesregierung vorab informiert war bzw. nach der Ankündigung aus Warschau hinter den Kulissen interveniert hat.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), die sich am Sonntag in einer ARD-Talkshow zustimmend zur Lieferung der MiGs geäußert hatte, sagte am Dienstag gegenüber Bild, mit Waffenlieferungen dürfe keine Steilvorlage dafür gegeben werden, dass gesagt werde: »Wir beteiligen uns am Krieg.« Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Mittwoch nachmittag auf einer Pressekonferenz, Berlin wolle »ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge« liefern.

Vor den Konsequenzen einer solchen Lieferung warnte Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss. Sie erklärte gegenüber jW: »Bundeskanzler Scholz muss das von Außenministerin Baerbock unterstützte US-Vorhaben, das zu einer vollkommenen Entgrenzung des Ukraine-Krieges bis hin zur atomaren Zerstörung Europas zu führen droht, mit einem Veto im NATO-Rat stoppen.« Die MiGs dürften weder über Ramstein noch etwa über das Kosovo in die Ukraine geflogen werden. Die Bundesregierung müsse in der NATO deutlich machen, dass derjenige, der mit der Ausfuhr von Kampfflugzeugen sein Land zur »aktiven Kriegspartei macht«, anschließend nicht die gesamte NATO zum militärischen Beistand verpflichten könne.

Am Vorstoß der polnischen Regierung könne man erkennen, »wie nahe der NATO-Bündnisfall derzeit ist«, sagte Tobias Pflüger, stellvertretender Linke-Vorsitzender, gegenüber jW. Auf die Idee, die Flugzeuge über die USA an die Ukraine zu liefern, sei die polnische Regierung durch Äußerungen des US-Außenministers Antony Blinken gekommen. Der Ukraine-Krieg stehe »auch durch das Agieren der NATO an der Kippe zum umfassenden Krieg zwischen NATO-Staaten und Russland«. Dazu dürfe es nicht kommen, so Pflüger.

Friedensforscher Christoph Marischka von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) erklärte gegenüber jW, es sei »eine sehr schlechte Idee, Kampfflugzeuge aus Deutschland über NATO-Luftraum in einen laufenden Krieg hineinfliegen zu lassen, in dem Russland den Luftraum kontrolliert«. Die Forderung nach Lieferung der MiGs sei »ein Beispiel der aktuellen Kriegshysterie«. Es handle sich um einen »dummen und gefährlichen Vorschlag, der im besten Fall militärisch wirkungslos bleiben wird – außer vielleicht, dass er die Opferzahlen auf beiden Seiten erhöht – und uns im schlimmsten Fall noch näher an eine nukleare Eskalation bringt«.

Willi van Ooyen vom bundesweiten Friedensratschlag erklärte im Gespräch mit jW, es handle sich um einen »populistischen und irrationalen Vorschlag«, der eine Eskalation zur Folge haben würde. Ob die Flugzeuge aus Polen oder aus Ramstein abheben würden, mache keinen Unterschied. »NATO-Gebiet ist NATO-Gebiet«, so van Ooyen. Er wies auf die Rolle der Medien hin. Zuletzt sei es »der pu­blizistisch wichtige Sektor« gewesen, etwa die ARD-»Tagesthemen«, der »auf weitere Zuspitzungen gedrängt« habe. Ekkehard Lentz, Sprecher des Bremer Friedensforums, nannte die Pläne »ungeheuerlich«. »Damit wäre die NATO endgültig eine Kriegspartei – die möglichen militärischen Reaktionen Russlands möchte ich mir nicht vorstellen«, sagte er gegenüber jW. In den USA überwiege in Teilen aber offenbar noch die Vernunft, wohl weil man befürchte, dass auch ihr Territorium »bei einem NATO-Krieg mit Russland nicht mehr verschont bliebe«.