Booster für Chipbranche

Jonathan Ernst/REUTERS Klein, aber teuer: US-Präsident mit Halbleiterchip im Februar 2021

Seit der Konflikt um die Ukraine das politische Geschehen in der Welt dominiert, ist er in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig in den Hintergrund gerückt: der Machtkampf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Damit verbunden ist das Bestreben der USA, sich für diesen Machtkampf möglichst wirkungsvoll zu positionieren. Präsident Joseph ­Biden hat ihm in der vergangenen Woche in seiner Rede zur Lage der Nation wieder einen wichtigeren Stellenwert eingeräumt, vor allem dem Bemühen, die industrielle Basis der USA für die Auseinandersetzung mit dem großen Rivalen fit zu machen. Denn die Vereinigten Staaten mögen in der Internetwirtschaft, in der künstlichen Intelligenz, in der Rüstungsindustrie und anderen wichtigen Branchen weltweit führend sein. Anderswo gibt es Leerstellen, und zwar ausgerechnet bei wichtigen Zukunftstechnologien. Einige Beispiele hat Biden in seiner Rede ausdrücklich genannt.

Eine zentrale Bedeutung hat die Halbleiterproduktion. Mögen US-Konzerne im Chipdesign noch wirklich stark sein, seit sie die konkrete Herstellung, nicht zuletzt aus Kostengründen, weitgehend nach Ostasien ausgelagert haben, wo sie unter anderem bei TSMC in Taiwan produzieren lassen, mangelt es an Halbleiterfabriken im eigenen Land. Da die zunehmende globale Rivalität es sicherer erscheinen lässt, bei den Chips nicht auf den Import aus anderen Ländern angewiesen zu sein – ohne sie läuft in der modernen Industrie nicht mehr viel –, hatte bereits Donald Trump in seiner Amtszeit als Präsident begonnen, auf den Bau neuer Halbleiterfabriken in den Vereinigten Staaten zu dringen. Auch Biden hat sich der Sache angenommen. Ein 52 Milliarden US-Dollar schweres Investitionsprogramm ist im Grundsatz unter Dach und Fach und muss nur noch vom Kongress abschließend auf den Weg gebracht werden. Die Branche macht Druck.

Denn konkrete Vorhaben sind längst in Arbeit. Samsung etwa will zusätzlich zu seiner Chipfabrik in Austin eine zweite in Texas bauen – für 17 Milliarden US-Dollar. Dort sollen Halbleiter unter anderem für autonom fahrende Autos hergestellt werden. TSMC baut für rund zwölf Milliarden US-Dollar ein Werk im US-Bundesstaat Arizona. Intel wiederum ist dabei, in Ohio eine 20 Milliarden US-Dollar teure Halbleiterfabrik zu errichten, die im Lauf der Jahre immer weiter ausgebaut werden und, wenn alles gutgeht, ein Investitionsvolumen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Längst fest eingeplant sind hohe staatliche Zuschüsse aus Bidens 52-Milliarden-Dollar-Programm.

Die Vereinigten Staaten stehen mit diesem Programm nicht allein. Auch China gibt riesige Summen zur Förderung der Chipbranche aus; das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu 150 Milliarden US-Dollar. Die EU hat inzwischen nachgezogen; im Rahmen des European Chips Act, den die EU-Kommission im Februar vorstellte, sollen 43 Milliarden Euro mobilisiert werden. Einen satten Teil will Intel abgreifen. Der Konzern hat angekündigt, bis zu 80 Milliarden Euro in ein neues Werk in Magdeburg stecken zu wollen. Branchenkreise urteilen, Intel – zuletzt technologisch klar hinter TSMC zurückgefallen – wolle die Staatsgelder auf beiden Seiten des Atlantiks vor allem nutzen, um seinen Rückstand gegenüber der Konkurrenz aus Taiwan aufzuholen. Dass bei den Plänen für den Bau neuer Chipfabriken auch allerlei Hindernisse auf die Konzerne zukommen, diese Erfahrung macht zur Zeit TSMC. Der Bau seines neuen Werks in Texas kommt nicht so schnell voran wie erhofft; Hauptursache ist, dass TSMC Schwierigkeiten hat, gut ausgebildetes Personal aufzutreiben.

Warb Biden in seiner Rede zur Lage der Nation um ein schnelleres Tempo in der Aufholjagd bei Halbleitern, so kündigte er zugleich neue staatliche Maßnahmen zugunsten einer weiteren Zukunftsbranche an: der Elektromobilität. Derzeit wird laut Berichten weniger als ein Prozent aller 250 Millionen Pkw, SUV und Kleintransporter, die auf US-Straßen fahren, elektrisch betrieben. Schreibt man die gegenwärtige Entwicklung fort, dann wären im Jahr 2035 gerade einmal 45 Prozent aller Neuzulassungen Elektroautos. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik waren es 2021 immerhin schon 13 Prozent. Biden will nun kräftig Tempo machen. Das Problem ist nur: Ein großer Teil derjenigen, die heute kein Elektroauto kaufen würden, nennen als Grund die unzureichende Ladeinfrastruktur. Biden berichtete in seiner Rede, GM investiere sieben, Ford sogar elf Milliarden US-Dollar in die Herstellung batteriebetriebener Fahrzeuge; da werde der Staat nicht untätig bleiben: »Wir werden ein nationales Netzwerk von 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge bauen.«

Die Infrastruktur ist neben der Förderung von Zukunftsbranchen wie der Halbleiter- und der Elektroautoproduktion der Hauptschwerpunkt der Bidenschen Investitionsprogramme. Im November hat die Regierung für sie 1,2 Billionen US-Dollar bereitgestellt. Der Grund: Straßen und Brücken, Rohrleitungen und Dämme sind häufig alt und in einem teils desolaten Zustand; Internetverbindungen sind längst nicht immer so, wie man sich das im Onlinezeitalter wünscht. Das alles führt dazu, dass die USA gegenüber China mit seiner jungen, modernen Infrastruktur ernste Konkurrenznachteile verzeichnen. Der New Yorker Council on Foreign Relations (CFR) berichtete im November, Studien hätten ergeben, dass Verzögerungen und Ausfälle wegen des schlechten Zustandes der US-Flughäfen jährlich Einbußen von 35 Milliarden US-Dollar verursachten. Staus auf den überlasteten Straßen kosteten die US-Wirtschaft sogar 120 Milliarden US-Dollar im Jahr. Bidens Billionenprogramm soll Abhilfe schaffen – und die US-Infrastruktur auf Augenhöhe mit der chinesischen bringen: ein deutliches Signal für die globale Rivalität.