Knappes Rennen

Kim Hong-Ji/REUTERS

Bis zum Wahltag am Mittwoch haben insgesamt 77 Prozent der Berechtigten in Südkorea ihre Stimme zur Wahl des neuen Präsidenten abgegeben. Rund ein Drittel hatte die Gelegenheit zur vorzeitigen Stimmabgabe genutzt. In ersten Hochrechnungen lag Lee Jae Myung von der regierenden liberalen Demokratischen Partei bei 48,4 Prozent, dicht gefolgt von Yoon Suk Yeol von der konservativen Partei der Macht des Volkes mit 47,7 Prozent. Der Gewinner der Wahl wird im Mai die Nachfolge von Amtsinhaber Moon Jae In antreten, der selbst nicht mehr kandidieren durfte. (AFP/jW)