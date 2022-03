Kiew will mehr Waffen

Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Territorialverteidigung mit NLAW-Panzerabwehrwaffe aus schwedischer Produktion am Mittwoch in Kiew

Kurz vor der bisher ranghöchsten ukrainisch-russischen Gesprächsrunde hat die Kiewer Führung mehr Waffenlieferungen gefordert. Präsident Wolodimir Selenskij rief am Mittwoch die NATO dazu auf, das polnische Angebot zur Bereitstellung von 28 Jagdflugzeugen des sowjetischen Typs »MiG 29« schnellstmöglich zu bearbeiten. Außenminister Dmitro Kuleba bekam gleichentags von der Zeitung Die Welt die Gelegenheit, in einem Beitrag weitere Waffenlieferungen aus der BRD zu verlangen. Wenn Berlin nicht deutlich mehr und schwereres Gerät liefere, lade es ähnliche Schuld auf sich wie durch den Zweiten Weltkrieg, so Kuleba. Es gehe darum, »das russische Böse« mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die USA hatten distanziert auf das polnische Angebot der Flugzeuglieferung reagiert, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnte deutsche Flugzeuglieferungen ab. Großbritannien sicherte derweil weitere Waffen zu, darunter Panzerabwehrrakten. Zudem werde geprüft, Boden-Luft-Raketen vom Typ ­»Starstreak« zu schicken.

Vor dem am Donnerstag im türkischen Antalya geplanten Treffen Kulebas mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow hat Russland dagegen seine Rhetorik gegenüber Kiew gemäßigt. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, Moskaus Ziel sei weder die dauerhafte Besetzung der Ukraine noch die Aufteilung ihres Territoriums oder der Sturz der gegenwärtigen Regierung. Es gehe lediglich um den Verzicht des Landes auf einen NATO-Beitritt sowie die »Denazifizierung« und Entmilitarisierung des Landes. Während Präsident Selenskij in den vergangenen Tagen mehrmals signalisiert hatte, über einen blockfreien Status der Ukraine könne man verhandeln, ruderte Außenminister Kuleba zurück und sagte, ein NATO-Beitritt könne allenfalls aufgeschoben werden – ein Verzicht komme nicht in Frage.

Aus der nordostukrainischen Gebietshauptstadt Sumy wurden am Mittwoch die Evakuierungen von Zivilisten fortgesetzt. Am ersten Tag waren nach russischen Angaben etwa 700 Bürger von Drittstaaten in Sicherheit gebracht worden. Auch aus den inzwischen stark zerstörten Kiewer Vorstädten Butscha, Borodjanka und Irpin wurden Evakuierungsrouten in Richtung Hauptstadt bekanntgegeben. Hingegen gab es in Charkiw, Mariupol und Tschernigiw keine Fortschritte – beide Seiten machten sich gegenseitig hierfür verantwortlich. Am Mittwoch wurde – angeblich als Folge von Kämpfen nördlich der Hauptstadt – die Hochspannungsleitung zwischen Kiew und dem stillgelegten AKW Tschernobyl unterbrochen. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) besteht dadurch aber keine Gefahr erhöhter Strahlung. Die Reaktoren seien lange abgeschaltet, und die in Tschernobyl gelagerten Brennelemente seien hinreichend gekühlt.

Die Zahl der in den Westen geflohenen Menschen aus der Ukraine stieg inzwischen auf 1,5 Millionen – davon befindet sich gut eine Million allein in Polen. Nach ukrainischen Angaben kehrten gegenläufig 14.000 Ukrainer aus dem Ausland zurück, um sich der Armee anzuschließen. Auch einige tausend ausländische Freiwillige für die neu gegründete ukrainische Fremdenlegion sind offenbar im Land. In den USA sollen sich nach Berichten dortiger Medien 3.000 Personen für den Kampf gemeldet haben, darunter viele Veteranen früherer US-Kriege. Aus der BRD haben sich nach einer Recherche der FAZ vom Wochenende einige hundert Freiwillige in die Ukraine in Marsch gesetzt. Sie durchliefen Bewerbungsgespräche in diplomatischen Vertretungen der Ukraine, obwohl es nach deutschem Recht illegal sei, diese durchzuführen.