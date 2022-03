Carmen Jaspersen/dpa Läuft doch: Werder Bremens Niclas Füllkrug (M.) jubelt über sein Tor zum 2:1 gegen Dynamo Dresden (Bremen, 6.3.2022)

Mit einem 2:1-Heimerfolg über Dynamo Dresden hat der SV Werder Bremen sich die Tabellenführung in der zweiten Fußballbundesliga zurückgeholt. Neun Spieltage vor Schluss hat der letztjährige Bundesligaabsteiger nun bereits sechs Punkte Vorsprung auf den vierten Platz. Besonders eindrucksvoll war die Leistung der Norddeutschen gegen einen Abstiegskandidaten jedoch nicht.

Schon nach zwei Minuten lag die Mannschaft von Trainer Ole Werner mit 0:1 zurück. Doch zwei Treffer von Stürmer Niclas Füllkrug drehten das Spiel noch während des ersten Durchgangs. Mit dem Ergebnis zeigte sich Trainer Werner am Ende dann auch zufrieden, »von der Leistung her haben wir aber noch eine Menge Luft nach oben«, so der 33jährige nach dem Spiel.

Bremen hat seit dem Amtsantritt von Werner Ende November letzten Jahres bereits seit zehn Spielen nicht mehr verloren, neun davon sogar gewonnen. Den vereinsinternen Startrekord von Otto Rehhagel von acht siegreichen Spielen in Folge verpasste Werner aufgrund eines 1:1 gegen den FC Ingolstadt nur denkbar knapp. Zuvor hatte Werner sieben Partien in Folge gewonnen.

Werner, der in der Saison zuvor mit Holstein Kiel in der Relegation gegen den 1. FC Köln den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte, übernahm das Traineramt in Bremen von Markus Anfang. Der gab seinen Posten auf, nachdem herausgekommen war, dass er seinen Impfpass gefälscht hatte.

Unter Anfang verlief der Start in die neue Saison recht holprig. Als Werner kam, lag Bremen nur auf Platz zehn der Tabelle. »Unter Werners Vorgänger Anfang trat Werder Bremen selten so forsch und mutig auf wie jetzt«, hieß es Ende Januar auf dem Fanportal Deichstube über den Unterschied der beiden Trainer.

Gleichwohl stellte Taktikexperte Tobias Escher Ende des letzten Jahres fest, soviel habe sich systematisch gesehen unter Werner gar nicht geändert. »Ole Werner tat in Bremen zunächst das, was viele neue Trainer probieren: Er setzte die vermeintlich stärksten Spieler auf ihren besten Positionen ein.« Dazu gehört auch, auf ein Sturmduo aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch zu setzen.

Beide bilden aktuell das torgefährlichste Tandem der zweiten Bundesliga. Füllkrug traf bislang 13mal und stand bereits in der Abstiegssaison im Bremer Kader. Kollege Ducksch, mit 15 Toren der beste Werder-Schütze, kam zum Ende der Sommertransferperiode von Ligakonkurrent Hannover 96 an die Weser.

Ducksch war mit seiner Erfahrung in der zweiten Bundesliga – und seiner dort nachgewiesenen Qualitäten als Torjäger – so etwas wie der Königstransfer von Sportchef Frank Baumann. Der hatte im Sommer die schwierige Aufgabe, durch Spielerverkäufe genug Geld für den Lizenzerhalt der mittlerweile notorisch klammen Bremer zu generieren und gleichzeitig einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Auch aufgrund dieser Umstände wollten die Bremer Verantwortlichen den direkten Wiederaufstieg wohl nicht als Ziel ausgeben.

Am Ende stand ein Transferüberschuss von rund 30 Millionen Euro. Trotzdem wurden jetzige Leistungsträger wie Füllkrug, Innenverteidiger Ömer Toprak oder Torhüter Jiri Pavlenka gehalten. Laut transfermarkt.de verfügt Werder aktuell über den wertvollsten Kader im deutschen Unterhaus.

Baumann hatte seine Aufgabe so gesehen zufriedenstellend erfüllt. Als Bremen sich in der zweiten Bundesliga zu Beginn noch schwertat, erschallten während einer 1:4-Heimniederlage gegen den SC Paderborn dennoch »Baumann raus«-Rufe von den Rängen. Den Ruf, einer der Hauptverantwortlichen für den Abstieg eines viermaligen deutschen Meisters und ehemaligen Europapokalsiegers zu sein, haftet möglicherweise auch weiterhin an dem 46jährigen: Die Vertragsverlängerung mit Baumann Mitte Februar sorgte bei den Fans jedenfalls nicht nur für Zustimmung, wie eine Umfrage der Deichstube belegt.

Der sofortige Wiederaufstieg könnte bei Baumanns Beliebtheitsproblem durchaus hilfreich sein. Die Verpflichtung von Werner hat sicherlich jetzt schon Pluspunkte gebracht – denn Werder tritt unter ihm wie eine echte Spitzenmannschaft auf: mit viel Ballbesitz und hohem Pressing. Zudem gibt Bremen im Schnitt laut whoscored.com ligaweit die meisten Schüsse pro Spiel ab. Luft nach oben ist trotzdem noch.