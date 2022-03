Verelendungsschub

Adriano Machado/REUTERS

Schnell soll’s gehen. In nur einem Jahr, so hat es die EU-Kommission am Dienstag verkündet, will sie die Erdgaskäufe in Russland um gut zwei Drittel senken. Spätestens 2030 sollen überhaupt keine russischen Energieträger mehr importiert werden. Dann ist das letzte Fünkchen Abhängigkeit von Moskau weg, und das heißt: Spätestens dann kann auch die Union ihren Machtkampf gegen den östlichen Nachbarn ohne die letzten Hemmungen führen, die sie zur Zeit noch ein kleines bisschen bremsen. Europa bereitet sich also auf die womöglich finale Phase des gewaltigen, erbitterten Ringens mit dem einen seiner großen Rivalen vor.

Klar ist: Brüssels aktueller Vorstoß auf dem Schlachtfeld der Energie ist teuer, schädlich und riskant. Teuer, denn es steht nicht zu vermuten, dass günstige Energiepreise in absehbarer Zeit zurückkehren; beim Erdgas schon mal gar nicht, denn Flüssiggas, das nun in großem Umfang importiert werden soll, ist per se teurer als Pipelinegas. Flüssiggas ist darüber hinaus klimaschädlicher als Erdgas aus der Röhre; dasjenige aus den USA ist obendrein gefrackt. Nicht zuletzt: Die Umorientierung auf andere Lieferanten ist riskant. Ein Beispiel: Eines der Länder, aus denen künftig mehr Erdgas bezogen werden soll, ist Libyen. Es ist wegen eines – nun ja – Angriffskrieges der NATO unter Führung mehrerer europäischer Staaten seit rund einem Jahrzehnt weitgehend zerrüttet; Europas Rohstoffbezüge von dort kamen seither immer wieder mal zum Erliegen. Eine stabile Erdgasversorgung sieht anders aus.

Nun ist eine teurere, unsichere Energieversorgung das eine; ein Experte der Brüsseler Denkfabrik Bruegel warnt bereits, »wir« würden in Zukunft vermutlich weniger Energie konsumieren. Frieren gegen Russland – für so manchen droht das Realität zu werden. Man könnte einwenden: Dagegen kann man sich wehren, sich organisieren, kämpfen.

Ein anderes aber ist, dass die selbstherrlichen Beschlüsse, die in Berlin und in anderen westlichen Hauptstädten gefällt werden, weltweit Folgen haben. Die Ankündigung des US-Außenministers, mal eben so ein Erdölembargo gegen Russland in den Raum zu stellen, hat die Energiepreise weltweit in die Höhe schnellen lassen – auch in ärmeren Ländern, wo die finanziellen Spielräume enger sind. Wer über ein transatlantisches Ölembargo gegen Russland diskutiert, diskutiert nicht bloß über die Verarmung von 145 Millionen Russen; er denkt laut über einen Verelendungsschub in Teilen der nichtwestlichen Welt nach, womöglich über schwere Verwerfungen in ohnehin schwachen Volkswirtschaften im globalen Süden, vielleicht sogar – manche Ökonomen schließen das nicht aus – über einen Kollaps ganzer Staaten in Afrika oder in Lateinamerika. Ganze Weltregionen ins Elend zu stürzen – das ist de facto ein Privileg der Mächtigen der Welt, der Herrschenden im reichen Westen. Ob sich die Welt eine solche Herrschaft auf Dauer leisten will, ist eine andere Frage.