»Die Hilfsbereitschaft ist unfassbar groß«

Carsten Koall/dpa Helfer verteilen am Berliner Hauptbahnhof Lebensmittel an Geflüchtete aus der Ukraine (Berlin, 7.3.2022)

Ihr Verein »Moabit hilft« unterstützt ankommende Geflüchtete aus der Ukraine unter anderem am Berliner Hauptbahnhof. Wie ist jetzt Anfang der Woche die Lage am Bahnhof?

Es kommen regelmäßig Züge an, es gibt unglaublich viele Helferinnen und Helfer. Die ehrenamtliche Struktur ist toll. Es ist immer noch etwas chaotisch, aber langsam kommt Ordnung rein. Die Menschen, die ankommen, sind sehr erschöpft, teilweise sind sie über 90 Stunden lang unterwegs gewesen. Wir versuchen, sie erst einmal mit dem Nötigsten zu versorgen und dann für die Personen, die keine Unterbringungsmöglichkeiten haben, Schlafplätze zu organisieren. Die meisten sind zum ersten Mal in Berlin und kennen sich hier nicht aus. Die Deutsche Bahn und die Berliner Verkehrsbetriebe lassen Ukrainerinnen und Ukrainer zwar kostenlos fahren, aber nur, wenn diese einen Pass vorzeigen können. Nicht alle Geflüchteten haben einen Pass.

Wie lange gibt es Ihren Verein schon, und werden Sie mit öffentlichen Mitteln unterstützt?

Wir sind rein spendenfinanziert und legen da großen Wert drauf, um auch politisch den Finger in Wunden legen zu können und die Entscheidungsträgerinnen und -träger kritisieren zu können. Das ist natürlich schwieriger, wenn man staatliche Gelder oder Parteigelder bekommt. Wir haben uns im Januar 2016 gegründet. Davor waren wir eine Bürgerinitiative. Aufgrund der kollabierten Behörden 2015 haben wir uns im Januar 2016 dazu entschieden, einen Verein zu gründen.

Berlin wird von einem »rot-grün-roten« Senat regiert. Die Partei Die Linke stellt wie in der vergangenen Legislatur die Sozialsenatorin. Aktuell hat die frühere Parteikovorsitzende Katja Kipping das Amt inne. Macht der Senat aus Ihrer Sicht eine »linke« Politik?

Dazu möchten wir uns gerade nicht äußern, da wir momentan noch in Gesprächen sind und diese nicht gefährden möchten.

Katja Kipping sagte am Mittwoch im Phönix-Interview, sie sei den Ehrenamtlichen »unendlich dankbar«. Was würden Sie ihr antworten?

Wir wären ihr unendlich dankbar, wenn es eine funktionierende Strategie für die Koordinierung und Unterbringung der flüchtenden Menschen gäbe und die Initiativen, die ja wirklich viel Erfahrung haben, in Entscheidungen mehr mit eingebunden würden. Es ist ja schön, dass sie dankbar ist, aber es kann nicht sein, dass jetzt wieder alles an den Ehrenamtlichen hängenbleibt. Es ist am Senat, sich zu kümmern. Seit 2015 hatten sowohl der Senat als auch die Länder die Möglichkeit, etwas vorzubereiten, damit Menschen versorgt sind, sollte so eine Fluchtbewegung noch mal kommen. Die Verantwortlichkeit landet wieder auf dem Rücken der Ehrenamtlichen. Senat und Länder hatten doch Zeit, eine Notstruktur zu entwickeln, die sofort greift, sobald der erste Zug mit den ersten Menschen ankommt.

Wie würde die Situation in Berlin ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer aussehen?

Die Hilfsbereitschaft ist unfassbar groß. Wir haben teilweise Flashbacks zu 2015, wenn wir sehen, wie viele Berlinerinnen und Berliner an den Bahnhöfen stehen und direkt helfen, aber auch, wie viele Spenden es gibt und wie viele Leute Schlafplätze anbieten. Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Situation in Berlin katastrophal. Die Geflüchteten würden nicht in Empfang genommen an den Bahnhöfen und sich dann selbst überlassen in dieser Stadt.

Wie können Berlinerinnen und Berliner Ihre Organisation unterstützen?

Was uns zur Zeit sehr hilft, sind Gutscheinspenden für Lebensmittel und Hygieneartikel. Dann können die Menschen selber entscheiden, was sie davon einkaufen möchten. Ansonsten gibt es auf unserer Website eine tagesaktuelle Bedarfsliste mit Dingen, die gerade gebraucht werden. Bitte keine Sachspenden zu den Bahnhöfen bringen, dort haben wir keine Lagerkapazitäten!

Wie erklären Sie sich den Unterschied, der zwischen Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine und Kriegsgeflüchteten aus anderen Regionen gemacht wird?

Wir machen da keinen Unterschied!