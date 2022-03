Kopenhagen korrigiert Kurs

Mads Claus Rasmussen/imago images/Ritzau Scanpix Die sozialdemokratische Premierministerin Mette Frederiksen beim Truppenbesuch in Estland (11.9.2020)

Gute Zeiten für die Kriegsindustrie: Nicht nur in der BRD kann ein Kanzler, der noch vor kurzem krampfhaft an der »schwarzen Null« festhielt, mit einem Schlag 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr locker machen. Auch in Dänemark wird der russische Angriff auf die Ukraine genutzt, um schnellstmöglich aufzurüsten. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte am Sonntag, am 1. Juni in einem Referendum über die »Verteidigungszusammenarbeit« mit der EU abstimmen lassen zu wollen, berichtete dpa. Zwar ist das Land Mitglied der EU, doch es gelten unter anderem bezüglich der militärischen Zusammenarbeit mehrere sogenannte Vorbehalte. Kopenhagen beteiligt sich nicht an Einsätzen Brüssels, finanziert sie nicht und stellt keine Soldaten und Ausrüstung für die EU zur Verfügung. Die Ausnahmen gehen auf einen Volksentscheid von 1992 zurück, der zur Ablehnung des Vertrages von Maastricht geführt hatte.

Die dänische Regierung sieht nun offenbar die Möglichkeit einer Kurskorrektur der 30jährigen Doktrin: »Historische Zeiten rufen auch nach historischen Beschlüssen«, erklärte Frederiksen. Über die nächsten zwei Jahre sollen zudem sieben Milliarden Kronen (knapp eine Milliarde Euro) in die Armee fließen. Außerdem soll die Abhängigkeit von russischem Gas gedrosselt und das Militärbudget bis 2033 auf das NATO-Ziel von mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden. Die »größte Investition der letzten Jahrzehnte«, frohlockte Frederiksen.

Auch die militärischen Beziehungen zu den USA will Kopenhagen vertiefen. Mitte Februar hatte die dänische Regierung erklärt, Gespräche mit Washington über die Stationierung von US-Truppen und -Waffen im Land zu führen. Obgleich Gründungsmitglied der NATO, hat Kopenhagen seit den 1950er Jahren wegen seiner geographischen Nähe zur damaligen Sowjetunion seit jeher keine ausländischen Truppen zugelassen. Eine Ausnahme galt lediglich für die ehemalige Kolonie Grönland, heute offiziell ein »Autonomiegebiet«, wo die US-Armee seit 1951 einen Luftwaffenstützpunkt unterhält.

Auch in der Innenpolitik weicht die Regierung zumindest ein wenig von ihrem Kurs ab. In der Vergangenheit hatte sie noch offen eine »Null Geflüchtete«-Politik verfolgt. Nun will sie zahlreiche ukrainische Schutzsuchende aufnehmen. Vergangene Woche erklärte Ausländer- und Integrationsminister Mattias Tesfaye, in den kommenden Wochen solle ein Sondergesetz in Kraft treten, um den befristeten Aufenthalt von Ausländern – derzeit 90 Tage – auszuweiten. Ukrainerinnen und Ukrainer sollen die Möglichkeit erhalten, im Land zu arbeiten, so der Minister.

In Dänemark ist Rassismus im Umgang mit Geflüchteten seit Jahren gang und gäbe. So ermöglicht beispielsweise das 2016 verabschiedete »Schmuckgesetz« der Polizei, Bargeld und andere Gegenstände von Asylsuchenden zu beschlagnahmen, sofern ihr Wert 10.000 Kronen übersteigt. Für ukrainische Geflüchtete soll diese Praxis allerdings nicht gelten, teilten die regierenden Sozialdemokraten nun mit.

Dänemark war auch das erste EU-Land, das im vergangenen März erklärte, Syrerinnen und Syrer wieder in ihr Heimatland schicken zu wollen. Zudem wurde im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, Asylbewerber während der Bearbeitung ihrer Anträge in andere Länder – auch außerhalb Europas – zu inhaftieren. Im Dezember 2021 wurde eine Einigung mit dem Kosovo erreicht, die allerdings noch ratifiziert werden muss. Kopenhagen will dort zehn Jahre lang Haftzellen für 300 Menschen anmieten, im Gegenzug soll Pristina 210 Millionen Euro erhalten.