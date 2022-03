»Die BRD ist der lachende Dritte«

rudi denner/r-mediabase.eu Mahnwache vor dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst (5.3.2022)

Am Tag, als der Krieg in der Ukraine begann, hängten die Verantwortlichen des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst die deutsche, die russische und die belarussische Fahne ab und hissten die ukrai­nische Fahne neben drei leeren Masten. Wie hat Ihr Verein reagiert?

Erst mal haben wir geflucht, uns dann beruhigt und versucht, das Wesentliche, was man gegen diesen Schritt sagen kann, verständlich aufzuschreiben. Das haben wir aufs Plakat gebracht und sind mitsamt der guten alten Fahne der Sowjetunion via Bus zum Museum, um dort mit einer Mahnwache zu protestieren. Es ist schon eine verlogene Dreistigkeit, dass man einen Ausnahmezustand wie den jetzigen nutzt, um so etwas ins Werk zu setzen.

Die Museumsleitung ließ an dem Tag auch noch im Schriftzug vor dem Gebäude »Deutsch-Russisches« überkleben, so dass dort nur noch »Museum« stand. Was sagen Sie dazu?

Man muss schon echt mies auf Russland zu sprechen sein, um eine solche Aktion als Deutsch-Russisches Museum zu bringen. Das ist an Unprofessionalität wirklich nicht zu überbieten. Wir fragen uns: Wie kommen solche Leute in eine solche Position?

Museumsdirektor Jörg Morré erklärte, man habe das Bedürfnis gehabt, »etwas zu tun«, und sprach von einem »zeitlich befristeten Statement der Solidarität mit der Ukraine«. Haben Sie dafür Verständnis?

Gerade an dieser Stelle, vor diesem Museum, wird Solidarität doch zum Hohn, wenn man das in dieser Weise ausdrückt. Dass symbolisch jene gegeneinander ausgespielt werden, die unter Millionen gemeinsamen Opfern gegen den Faschismus gekämpft haben, könnte unserem Verständnis nicht ferner sein.

In dem Gebäude des Museums wurde in der Nacht auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte unterzeichnet. Ist das nicht ein historischer Hintergrund, der zur Zurückhaltung verpflichtet?

Zurückhaltung geht hier nur soweit, wie man sich schon wieder traut, das Maul aufzureißen.

Es geht doch objektiv eher um Abkopplung von dieser Geschichte. Man will endlich wieder »normal« sein, um »unbefleckt« oben mitzumischen, fernab von Schuld und Verantwortung für zwei Weltkriege. Dafür muss man Erinnerung und Gedenken demontieren. Dem entgegen stand die DDR, sie ist weg. Nun ist kein Manöver zu schäbig, selbst das Drama des jüngsten militärischen Konfliktes wird ausgeschlachtet. Die »ehrliche Maklerin« und neuerdings besonders »friedensbewegte« BRD bestimmt dreist, wessen Anteil an der Befreiung Ehre erfahren darf und wessen nicht.

Sind Sie überrascht, welches Ausmaß die Russophobie und Russland-Feindschaft angesichts der aktuellen Entwicklungen in der BRD innerhalb weniger Tage erreicht hat?

Obwohl man oft genug sagt, dass alles noch schlimmer wird, sind wir geschockt, wie schnell und um welches Maß es schlimmer wird. Wir erleben, welcher Hass auch gegen links, auf die Sowjetunion sich da im Schatten der jüngsten Ereignisse mitschleppt. Selten wurden wir wegen Hammer und Sichel so angebrüllt. Aber es gab auch Zuspruch, nicht mal wenig. So lobte uns ein Lehrer aus der Gegend. Aber er sprach auch von Schülern, die sich nicht mehr trauten, russisch in der Bahn zu sprechen. Von Russland zu »den Russen« – ein Wimpernschlag.

Sprachlos machte uns die Begegnung mit einer ukrainischen Mutter. Sie weinte und schrie. Da standen wir uns gegenüber: wir, mit Recht und Pflicht, weil wir nicht wollen, dass sich deutsche Geschichte wiederholt. Eine Geschichte, die auch die Ukraine zu einem Schlachthaus des deutschen Faschismus verwüstete. Sie, im Angesicht des Krieges bei ihren Leuten, mit allem Recht, aufgebracht und verzweifelt zu sein – es war unerträglich. Die BRD schleicht über dieses Schlachtfeld und macht fette Beute: Waffen ins Krisengebiet, gigantische Aufrüstungsprogramme, enthemmte Hetze, Gleichschaltung ihres Geschichtsbildes durch alle Ebenen der Gesellschaft. Die BRD ist der lachende Dritte in diesem widerwärtigen Spiel. Das Fadenkreuz unseres Widerstandes gehört nicht erst seit dieser Woche vor allem auf sie gerichtet!