Selenskij gibt sich verhandlungsbereit

Ukrainian President Office/via Reuters TV/Handout via REUTERS Selenskij am Montag während einer seiner Videobotschaften

Am 13. Tag des Krieges in der Ukraine hat Präsident Wolodimir Selenskij Verhandlungsbereitschaft über zentrale Forderungen Russlands signalisiert. In mehreren Videobotschaften sagte er, er sei bereit, mit Wladimir Putin sowohl über die Zukunft der Krim als auch über den Status des Donbass zu diskutieren. Allerdings nicht unter dem Druck von Ultimaten. Zur Zukunft des Donbass deutete Selenskij an, dass sowohl dort ein Referendum darüber durchgeführt werden solle, ob die Region zu Kiew gehören wolle, als auch in der Ukraine darüber, ob diese mit dem Donbass noch in einem Staat leben wolle. Auch in der Frage der NATO-Mitgliedschaft bzw. eines neutralen Status seines Landes ließ Selenskij Gesprächsbereitschaft erkennen. Wenn die NATO nicht bereit sei, die Ukraine aufzunehmen, werde er nicht auf den Knien um diese Mitgliedschaft betteln, so der Präsident.

Am Dienstag wiesen mehrere Bürgermeister ukrainischer Städte an sie gerichtete Übergabeforderungen der russischen Seite zurück. Entsprechende Berichte kamen aus Charkiw ebenso wie aus der Stadt Irpin am westlichen Stadtrand von Kiew. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereitet sich die russische Armee inzwischen auf einen Angriff auf den südwestlich von der Hauptstadt gelegenen Bahnknotenpunkt Fastiw vor. Würde er fallen oder blockiert werden, wäre auch die Verbindung von Kiew in Richtung Südwesten unterbrochen.

Während die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol ein weiteres Mal unter gegenseitigen Vorwürfen abgesagt wurde, scheint der Auszug der Zivilbevölkerung aus der nordostukrainischen Bezirkshauptstadt Sumi am Dienstag erfolgreich angelaufen zu sein. Die Ukraine hatte zur Bedingung ihrer Zustimmung gemacht, dass die Bevölkerung von Sumi einzig in Richtung der ukrainischen Stadt Poltawa evakuiert werden dürfe. Die russische Armee ließ sich hierauf offenbar ein. Um die Stadt Isjum südöstlich von Charkiw gibt es offenbar heftige Kämpfe. Sollte sie fallen, wäre der Weg für russische Truppen in den Norden und Westen des Donbass frei, den dort eingesetzten ukrainischen Einheiten würde die Einschließung drohen.