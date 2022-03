Hahnenkampf im Stadion

VICTOR PICHARDO/REUTERS Fanplay statt Fairplay: Anhänger der mexikanischen Erstligisten FC Querétaro und Atlas Guadalajara boxen sich im Stadion (Querétaro, 5.3.2022)

Das Chaos begann in der 63. Minute. Es stand 1:0 für Atlas, als Querétaro-Spieler Enzo Martínez die zweite gelbe Karte für seine Elf kassierte. Die Stimmung der Fans kippte. Nachdem einige Anhänger beider Teams die Absperrungen überwunden hatten, stürmten Hunderte Fans das Spielfeld, rannten unkoordiniert umher oder prügelten sich. Einige schlugen sich mit abgerissenen Reklametafeln. Die Spielkommentatoren riefen wild durcheinander zur Ruhe auf – vergeblich.

Sogar Schwerverletzte gab es bei dieser mexikanischen Fußballerst­ligapartie zwischen dem FC Querétaro und Atlas Guadalajara im zukünftigen WM-Stadion Corregidora am vergangenen Samstag . Auf den Tribünen, in den Gängen und in den Zugangstunneln zum Corregidora-Stadion kam es zu heftigen Handgreiflichkeiten zwischen Fans der Gallos Blancos (der »weißen Hähnen«) und der Rot-Schwarzen von Atlas, bei denen nach Angaben der staatlichen Behörden 22 Menschen Blessuren erlitten.

Nachdem das Spiel gegen 18.30 Ortszeit unterbrochen worden war, kursierten in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos von Verletzten und Zusammenstößen. Gerüchte tauchten auf, die sogar von sieben bis 27 Toten sprachen. Drei Stunden später teilte die Katastrophenschutzbehörde der Landesregierung von Querétaro offiziell mit, dass ihr keine Berichte über Todesfälle infolge der Schlägerei vorlägen. »Nach den Ereignissen, die sich am Samstag nachmittag im Corregidora-Stadion ereignet haben«, so die Zivilschutzkoordination von Querétaro, »gibt es bisher keine Todesopfer, aber 22 verletzte Personen, von denen neun ins allgemeine Krankenhaus gebracht wurden, zwei davon mit schweren Verwundungen«, so die offizielle Erklärung bei Twitter. »Die übrigen sind in einem stabilen Zustand. Es ist anzumerken, dass alle Verletzten männlich sind, und bisher ist bestätigt, dass vier von ihnen aus dem Bundesstaat Jalisco stammen«, dessen Hauptstadt Guadalajara ist.

Die Regierungssekretärin des Bundesstaates Querétaro, Lupita Murguía, bestätigte am Montag auf ihrem Twitter-Account, dass es bei der Schlägerei, die während des Spiels Atlas gegen Querétaro im Corregidora-Stadion ausgebrochen war, bisher keine Toten gegeben habe. Als Konsequenz wurde beschlossen, das vom FC Querétaro beauftragte Sicherheitsunternehmen G. E. S. K 9 zu kündigen. Es solle auch die fünf weiteren Dienstleistungen, die es in diesem Bundesstaat versehe, verlieren. Fünf der für den Spielbetrieb zuständigen Beamten, die sich nicht an die festgelegten Protokolle gehalten hätten, wurden suspendiert, twitterte Murguía am Montag.