Beijing bleibt sich treu

IMAGO/Xinhua Aufmerksam verfolgt: Der chinesische Außenminister Wang Yi erläutert den außenpolitischen Kurs Beijings (7.3.2022)

Russland kann weiter auf die Unterstützung der Volksrepublik China zählen. Das Verhältnis zwischen Moskau und Beijing gehöre »zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt«, betonte Außenminister Wang Yi am Montag bei einer Pressekonferenz. Derzeit läuft die alljährliche Tagung des Volkskongresses in Beijing – der Montag stand dabei im Zeichen der Außenpolitik. Die Kooperation trage zu »Frieden und Stabilität« bei, so Wang. Bei der dpa hieß es begleitend: »als wenn es den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gäbe.«

Dabei dürfte China sich im klaren darüber sein, dass die USA sich nach dem erfolgreich provozierten Einmarsch Russlands in die Ukraine als nächstes wieder verstärkt der Volksrepublik widmen werden. Der letztwöchige Besuch einer Delegation hochrangiger früherer Regierungs- und Sicherheitsbeamter in Taiwan zeigte die Richtung bereits an. Dazu erklärte Wang, es sei »ein eklatanter Akt der Doppelmoral, dass einige Leute, die sich in der Ukraine-Frage für den Grundsatz der Souveränität aussprechen, in der Taiwan-Frage weiterhin die Souveränität und territoriale Integrität Chinas untergraben«. Zudem warf er den USA vor, in der asiatischen Region ebenfalls ein Kriegsbündnis aufbauen zu wollen: »Das wahre Ziel der Indopazifikstrategie ist die Schaffung einer indopazifischen Version der NATO.«

Gefragt nach den internationalen Sanktionen, die der Westen Russland auferlegt hat, erklärte Wang: »Egal, wie tückisch der internationale Sturm ist, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.« Und weiter: »Die Freundschaft zwischen beiden Völkern ist felsenfest.«

Deutlich kritisierte Wang, dass das Setzen »demokratischer Standards« durch die USA »undemokratisch« sei. Er erinnerte an den von Washington im vergangenen Jahr veranstalteten »sogenannten Gipfel für Demokratie«, der fast die Hälfte der Länder der Welt ausgeschlossen hatte. »Das ist an sich schon ein Angriff auf den Geist der Demokratie«, so Wang. Mutmaßlich derzeit sowohl mit Blick auf die Ukraine als auch auf Taiwan betonte der chinesische Außenminister einmal mehr, dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder im Namen der Demokratie nur den Menschen dort schade. »Das eigene System auf ein Podest zu stellen, ist nicht nur gegen den Geist der Demokratie, sondern bedeutet auch eine Katastrophe für die Demokratie«, sagte er.

Um die Eskalation in der Ukraine nicht weiter zu schüren, seien Ruhe und Rationalität vonnöten, um die komplexen Probleme lösen zu können. Wang betonte einerseits die schon seit dem Einmarsch Russlands vertretene Position der Achtung von Souveränität und territorialer Integrität aller Länder, verwies zugleich jedoch darauf, dass »den legitimen Sicherheitsanliegen der betroffenen Parteien« Rechnung getragen werden müsse. Grundsätzlich spreche sich die Volksrepublik für »Dialog, Verhandlungen und friedliche Mittel zur Streitbeilegung« aus, und setze sich für die Schaffung »eines ausgewogenen, wirksamen und nachhaltigen europäischen Sicherheitsmechanismus« ein.

Entgegen der bislang von Kiew und seinen westlichen »Verbündeten« vertretenen Auffassung, dass es zuerst einen umfassenden Waffenstillstand brauche, um effektive Verhandlungen zu führen, erklärte Wang, dass »Gespräche um so wichtiger sind, je angespannter die Lage ist, und dass die Notwendigkeit, sich zusammenzusetzen und zu verhandeln, um so größer ist, je größer die Meinungsverschiedenheiten sind«. Es gehe darum, eine humanitäre Krise zu verhindern, China sei bereit, »weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Erleichterung des Dialogs für den Frieden zu spielen und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die notwendigen Vermittlungsbemühungen durchzuführen«, sagte Wang. Auch arbeite das chinesische Rote Kreuz daran, der Ukraine humanitäre Hilfsgüter zur Verfügung zu stellen.

Zugleich warnte er vor einer »Politisierung humanitärer Fragen«, wie sie unter anderem in Afghanistan zum Tragen komme. Dort hätten sich die USA »in unverantwortlicher Weise« zurückgezogen und das afghanische Volk in einer ernsten humanitären Krise zurückgelassen. Das habe »enorme Sicherheitsrisiken für die regionale Stabilität geschaffen«, kritisierte Wang.