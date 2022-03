Sanktionen: Hilfen für Firmen in BRD

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Firmen unter die Arme greifen, denen wegen Sanktionen gegen Russland die Pleite droht. »Denkbar sind gezielte Hilfen für Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet sind«, sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag. (dpa/jW)