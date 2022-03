Dieselpreis überholt den von Biosprit E 10

München. Durch den Krieg in der Ukraine steigen auch die Preise für Treibstoff stark an. Wie der ADAC am Montag mitteilte, stieg der Preis für Diesel am Sonntag über den Preis von Super E 10. Demnach kostete ein Liter E 10 im Durchschnitt 1,965 Euro. Der Preis für Diesel stieg auf 1,984 Euro. Nach Einschätzung des ADAC liege die Preisentwicklung bei Diesel wohl an einer hohen Nachfrage nach Heizöl. (dpa/jW)