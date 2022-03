Ausstand bei H & M in Bayern

München. Verdi hat die Beschäftigten in ausgewählten H & M-Filialen in Bayern dazu aufgerufen, am Montag und Dienstag in den Ausstand zu treten. Hintergrund für die Streikaktion ist die Weigerung des Modekonzerns, die »Veränderung der Arbeitsbedingungen durch die Digitalisierung und die damit einhergehenden massiven negativen Auswirkungen auf die Beschäftigten durch einen Tarifvertrag sozialverträglich zu gestalten«, so eine Verdi-Mitteilung vom Montag. Betroffen sind Filialen in Augsburg, Lindau, Memmingen, München und Würzburg. Filialschließungen und Personalabbau kennzeichneten schon bisher die Umstrukturierung bei H & M mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Beschäftigten, erklärte Dominik Datz, Verdi-Streikleiter in München. In den vergangenen vier Jahren seien bereits mehr als 5.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. (jW)