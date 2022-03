CSU: Manfred Weber für EVP-Vorsitz

München. Der CSU-Vorstand hat den Abgeordneten Manfred Weber des Europäischen Parlaments einstimmig als Kandidaten für den Vorsitz der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) nominiert. »Von uns hat er die volle Unterstützung«, erklärte CSU-Chef Markus Söder am Montag in München. Weber hatte seine Kandidatur bereits im September vergangenen Jahres angekündigt, die Wahl findet im April statt. Der Posten wird frei, weil der bisherige EVP-Chef Donald Tusk im vergangenen Jahr in Polen die Rolle des Oppositionsführers übernahm. Weber ist bereits EVP-Fraktionschef, er leitet damit die größte Fraktion im Europaparlament. (AFP/jW)