Bayern: Zuschlag für Palantir

München. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) will künftig ein Analysesystem der deutschen Tochter des geheimdienstnahen US-Unternehmens Palantir nutzen. Die Palantir Technologies GmbH habe den Zuschlag für das Verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem (Vera) bekommen, teilte das BLKA am Montag mit. Vera soll bereits vorhandene Informationen aus verschiedenen Datenbanken verknüpfen, die der Polizei zur Verfügung stehen. Der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri warnte vor einem schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte vieler Menschen. (dpa/jW)