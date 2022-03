Tesla-Boss als Taktgeber

Hintergrund: Teslas Gigantismus

Bei ihm muss alles gigantisch sein: Fabriken sowieso. Tesla-Boss Elon Musk wollte ursprünglich seine Gigafactory für Elektromobile in der Nähe von London hochziehen – freilich mit EU-Mitteln gesponsert. Der »Brexit« machte dem Treiben auf der Insel einen Strich durch die Rechnung. Zweite Wahl war für den Mars-Okkupanten in spe Berlin samt Umland. Wohlfeile Unterstützer fand Musk unter Brandenburger Landespolitikern. In nur 834 Tagen lag nach Bekanntgabe der Ansiedlung des US-Unternehmens am 12. November 2019 der Genehmigungsbescheid auf dem Tisch. Rekordverdächtig. Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach schwadronierte bereits vor Monaten von einer »Bavariasierung Brandenburgs«. Für Umweltverbände eine Drohkulisse. Denn: Tesla will in dem Trinkwasserschutzgebiet bis zu 500.000 Fahrzeuge vom Band laufen lassen. Dafür sollen 12.000 Werktätige ackern. In einer ersten Phase. Nach der dritten vorgesehenen »Ausbaustufe« des Grünheider Standorts sollen es zwei Millionen elektrisch betriebene Pkw sein und 36.000 Beschäftigte. Was heißt das für den Flächenfraß? »Tesla wird sein bisheriges Areal um das Dreifache ausdehnen«, sagte Thomas Löb, Landeschef der Umweltpartei ÖDP, am Sonntag im Gespräch mit jW.

Der Hauptkonflikt in der Region dürfte in den kommenden Jahren das rare Wasser sein. Es klingt paradox: Der Osten Brandenburgs ist seenreich, aber arm an Wasserreservoirs, wissen Ökoaktivisten. »Wachsender Widerstand gegen die Ansiedlung von Tesla und Folgeprojekten ist vorprogrammiert«, hofft die »Bürgerinitiative Grünheide« laut einem jüngst veröffentlichten Statement. (or)