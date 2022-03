D. Anoraganingrum/Future Image/imago images In Nürnberg stimmen sich Aktivistinnen unter Coronabedingungen auf den Frauenkampftag ein (7.3.2021)

Nach zwei Jahren Pandemiepause werden am diesjährigen 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag, wieder Hunderttausende weltweit auf die Straßen gehen und gleiche Rechte und Chancen für alle einfordern. Denn das Patriarchat ist noch immer mächtig und wirkt sich umfassend auf das Leben von Frauen aus: Gewalt bis hin zu Mord, Diskriminierung in Gesellschaft und Berufsleben, Reduktion auf »traditionelle« Rollen, fehlendes Selbstbestimmungsrecht über den weiblichen Körper sowie kapitalistische Vereinnahmung progressiver Entwicklungen. Was es dem entgegenzusetzen gilt, ist klar. Die Stimmen nicht senken, sondern lauter werden; Solidarität ausbauen und ausweiten auf all jene, die patriarchalen Strukturen ausgesetzt sind; den Kampf auf neue Ebenen heben – sei es in Politik, Wissenschaft oder Kultur.

Bundesweit wird der Tag zum Anlass genommen, um mit einem Streik in den aktuellen Tarifkampf im Sozial- und Erziehungsdienst zu intervenieren. »Denn über 80 Prozent der in diesem Bereich Beschäftigten sind Frauen«, wie die Partei Die Linke NRW dazu mitteilte. Gefordert werden Anerkennung, »die sich nicht nur in Applaus, sondern auch in fairen Gehältern ausdrückt«, und bessere Arbeitsbedingungen. Der sogenannte Equal Pay Day liegt nur einen Tag zurück, bis zum 7. März haben Frauen unentgeltlich gearbeitet, wenn sie gesamtgesellschaftlich die gleiche Lohnsumme wie Männer bekämen. Deutschland gehört damit zu den Schlusslichtern im europäischen Vergleich.

In Berlin ist der 8. März seit 2019 gesetzlicher Feiertag, damit hat die Hauptstadt zu Ländern wie Kuba, Armenien, Eritrea, Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea aufgeschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung beschlossen, den Tag zumindest als arbeitsfrei zu deklarieren. Die Linke Niedersachsen ruft gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und Fraueninitiativen dazu auf, dass auch in diesem Bundesland der Internationale Frauenkampftag den Wert erhält, der ihm angemessen ist. Bis es in ganz Deutschland soweit ist, wird es noch einen langen Atem brauchen.