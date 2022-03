Eine zentrale Einrichtung fehlt

Sven Hoppe/dpa Wie soll es aussehen, und wo soll es hin? Bisher fehlen auch noch die Ressourcen

Selten hat die Diskussion um ein sportpolitisches Thema so schnell Fahrt aufgenommen wie beim Schutz von Sportlerinnen und Sportlern vor sexualisierter Gewalt. Nachdem die Organisation »Athleten Deutschland« vor Jahresfrist in ihrem »Impulspapier« die Einrichtung eines nationalen Zentrums für »Safe Sport« anregte, kommt eine vom Bundesministerium des Innern beauftragte Machbarkeitsstudie nun zu einem eindeutigen Schluss: Ja, eine solche Zentrale braucht es hierzulande unbedingt. Die bestehenden Strukturen seien nicht ausreichend und schon gar nicht unabhängig genug vom organisierten Sport, um des so heiklen wie sensiblen Problems Herr zu werden.

»Das Bedürfnis für eine neue zentrale, unabhängige Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport steht nach alledem außer Streit. Die Bedarfe sind vielfältig und erstrecken sich auf die Intervention, Aufarbeitung sowie Prävention von Fällen sexualisierter Gewalt. Im Bereich der Intervention bei konkreten Verdachts- und Missbrauchsfällen fehlt es an einer zentralen, bundesweiten und unabhängigen Anlauf- bzw. Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt, die Betroffene bei Bedarf an weitere (dezentrale) Stellen vermittelt, staatliche Verfahren im Interesse Betroffener sexualisierter Gewalt begleitet und zugleich unabhängige Disziplinarverfahren gegen Verdächtige/Täter*innen ermöglicht«, heißt es in den Handlungsempfehlungen des 77 Seiten langen Gutachtens zu einer »Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport«

Großer Bedarf

Diese von Professor Martin Nolte vorgelegte Studie plädiert dafür, die zu gründende zentrale Einrichtung sollte »das gesamte Spektrum von Breitensport und Leistungssport« bearbeiten und sich keinesfalls nur auf den Spitzensport beschränken. »Zu dieser Empfehlung zwingt der bereichsübergreifende Bedarf zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung im Bereich interpersonaler, insbesondere sexualisierter Gewalt im Sport«. Zugleich wird gemahnt, das Zentrum für »Safe Sport« nicht zu überfordern und Forderungen nach zusätzlichen Aufgaben eine Absage zu erteilen. Die projektierte »Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport« sollte sich auf sexualisierte Gewalt und weitere Formen interpersonaler (physischer und psychischer) Gewalt konzentrieren und nicht ebenfalls mit weiteren Themen des Sports beschäftigen wie Spiel- und Wettmanipulation, Good Governance, Rassismus und Antisemitismus.

Grundsätzlich, so das Fazit der Untersuchung, »besteht ein großer Bedarf an einer von den Sportorganisationen unabhängigen Aufarbeitung gegenwärtiger und vergangener Fälle von sexualisierter Gewalt im Interesse der Betroffenen sowie zur Verbesserung vorhandener und zukünftiger Präventionsmaßnahmen«. In den bestehenden Strukturen fehlten dafür die Ressourcen. Das bestehende Angebot stehe damit »umgekehrt proportional zum Bedarf und Nutzen« einer Aufarbeitung für die Verbesserung von Schulungen und Maßnahmen der Intervention.

Hintergrund für dieser Erkenntnisse sind erste Erhebungen, die ein bedenkliches Ausmaß in einem besonderen zwischenmenschlichen Bereich zutage förderten. »Die Nähe- und Vertrauensverhältnisse zwischen Sportlerinnen und Sportlern auf der einen Seite sowie Trainerinnen, Trainern, Betreuerinnen, Betreuern und Funktionären auf der anderen Seite«, skizziert die Studie ihren Gegenstand, »bergen besondere sportspezifische Gefahren für Gewaltanwendungen jeglicher Art.«

Was aus dieser Nähe im Trainings- und Übungsalltag folgen kann, illustrierte die allererste Onlinebefragung zum Thema unter 1.799 Kaderathletinnen und -athleten vor sechs Jahren. Ein Drittel von ihnen gab an, schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt erfahren zu haben. Jeder bzw. jede neunte der Kadersportler(innen) äußerte sogar, schon einmal von schwerer und/oder länger andauernder sexualisierter Gewalt im Sport betroffen gewesen zu sein.

Ernüchternder Befund

Bestätigt wurden diese Aussagen von dem im vergangenen Jahr durchgeführten Forschungsprojekt »SicherImSport« im Breiten- und Freizeitsport. Von insgesamt 4.367 befragten Vereinssportlern gaben 26 Prozent an, mindestens einmal sexualisierte Grenzverletzungen oder Belästigungen (ohne Körperkontakt) zum Beispiel in Form von anzüglichen Bemerkungen oder unerwünschten Text-/Bildnachrichten mit sexuellen Inhalten erfahren zu haben. Knapp ein Fünftel der Befragten berichtete davon, mindestens einmal sexualisierte Belästigung oder Gewalt mit Körperkontakt – z. B. sexuelle Berührungen oder sexuelle Handlungen gegen ihren Willen – erlebt zu haben. Fast zwei Drittel der Freizeitsportlerinnen und Hobbysportler gaben an, mindestens einmal emotionale Verletzungen oder Gewalt im Vereinssport erlebt zu haben, also beschimpft, bedroht oder ausgeschlossen worden zu sein. 37 Prozent der an der Umfrage Beteiligten erlebten mindestens einmal körperliche Verletzungen oder Gewalt. In der Gesamtschau kam die Studie zum Ergebnis, dass 69 Prozent aller Befragten angaben, mindestens einmal irgendeine Form von negativen Erfahrungen mit interpersonaler Gewalt im Zusammenhang mit dem Vereinssport gemacht zu haben.

Damit kontrastiert eine Tatsache, die Martin Nolte in seiner Studie erstmals öffentlich macht. Zirka 40 Prozent der insgesamt rund 90.000 Sportvereine – das wären zirka 36.000 Vereine – engagierten sich »gar nicht oder eher nicht« im Bereich Kinderschutz und Prävention beim Thema sexualisierter Gewalt. »Dieser Befund ist ernüchternd und steht im umgekehrten Verhältnis zur Bedeutung der Prävention sexualisierter Gewalt«, schlussfolgert der Autor. Unbeantwortet bleiben in seiner Machbarkeitsstudie Fragen, wie das nationale Zentrum für »Safe Sport« genau aussehen und wo es angesiedelt werden soll, und welche Kosten die Zentrale verursacht. Fürs Personal seien nach grober Schätzung jährlich mindestens 300.000 Euro zu veranschlagen.