Ein anderer Weg

Kurz vor dem Einzug des Profitprinzips: Flur eines Krankenhauses in der DDR im März 1990

Eine eben erschienene Studie der Internationalen Forschungsstelle DDR würdigt detailliert die Errungenschaften des Gesundheitswesens der DDR. Sie verdeutlicht etwa die Bedeutung der Prophylaxe, des Gesundheitsschutzes in den Betrieben und für Kinder und Jugendliche. Und sie beschreibt den revolutionären Weg der Umgestaltung und Neuformierung der ambulanten medizinischen Betreuung der Bevölkerung. Dabei werden Widersprüche zwischen gesundheitlichen Zielen und ökonomischen Möglichkeiten auf dem Weg zu einem staatlichen Gesundheitswesen ohne Profitinteressen offen benannt.

Leider wird die beispielhafte Praxis der Rehabilitation von Invalidisierten und Menschen mit Behinderung nicht thematisiert. Hier ist die DDR einen anderen als den heute üblichen Weg ihrer Unterbringung in Werkstätten für Behinderte gegangen und hat für sie geschützte Arbeitsplätze vorwiegend in Arbeitskollektiven und die Bezahlung nach Tarif gewährleistet.

Für gegenwärtige Debatten und Kämpfe rund um das Gesundheitswesen der BRD liefert diese Veröffentlichung jede Menge Denkanstöße. So war die enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ein- und Fachrichtungen von der ambulanten Betreuung, deren Schwerpunkt bei den interdisziplinären Polikliniken und Ambulatorien in der näheren Umgebung lag, über die stationäre Versorgung auf Kreis- und Bezirksebene bis hin zur hochspezialisierten Betreuung an Universitäten international vorbildlich. Dies gilt ebenso für die Gemeindeschwestern, die – angebunden an Ambulatorien oder Arztpraxen – nicht erst tätig wurden, wenn es in kleinen und/oder abgelegeneren Orten keine Ärztin, keinen Arzt gab, sondern deren hohe Qualifikation es zuließ, dass sie selbständig Patientinnen und Patienten versorgten und sowohl in die Prävention als auch in die Behandlung einbezogen waren und zudem nebenbei jede Menge sozialer Arbeit leisteten.

Beispielhaft war auch die Absolventenlenkung in der DDR, die frisch ausgebildete Ärztinnen und Ärzte für eine gewisse Zeit dorthin schickte, wo sie für die Versorgung am nötigsten gebraucht wurden. In der DDR wurden die Bewältigung von Krankheit und der Schutz der Gesundheit nicht als Privatsache, sondern als Aufgabe der gesamten Gesellschaft begriffen. Voraussetzung für diese gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit war die staatliche Planung, Leitung und Finanzierung des Gesundheitswesens unter Ausschluss jeglicher Notwendigkeit, Profit machen zu müssen.

Im hiesigen Gesundheitswesen stehen die Konkurrenz um die finanziellen Mittel sowie die Gewinnorientierung einer sinnvollen Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors entgegen. Obwohl medizinisches Fachpersonal fehlt und junge Ärztinnen und Ärzte zunehmend lieber angestellt und im Team arbeiten wollen, wird die Freiberuflichkeit der Ärzteschaft »hochgehalten«.

Die lesenswerte Studie zeigt auf, wie ein Gesundheitswesen abseits von Profitinteressen sehr wohl gut arbeiten kann und sich das Interesse an Gesundheit und Krankheit der Menschen verändert, wenn sie nicht mehr aus finanziellen Gründen im Vordergrund stehen.