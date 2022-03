Die einfach blöde Liebe

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Eine alte Popgigantin – Avril Lavigne (live in Inglewood, Los Angeles, 16.1.2022)

Was kriminell Eingeweihte wissen, ahnen kulturell Eingeweihte fast genauso lang: Avril Lavigne ist tot und ersetzt worden. Die Personalrochade geschah spätestens im Rahmen des dritten Albums, dem verdammt schlechten Ding »The Best Damn Thing« (2007). Aus der Hobbypunkerin mit Schlips und immergrünem Shirt, die sich vorab bei Viva-Interviews nur widerwillig die Mitesser mit Make-up übertünchen lassen wollte, wurde damals die Cheerleaderin, die auch immer in ihr schlummerte. Fakt ist, Avril ist eine andere geworden. Dass sie also bereits 2003 durch das Double mit bürgerlichem Namen Melissa Vandella ersetzt wurde, überdreht die Wahrheitsschraube daher nur; nichts an der Verschwörungstheorie ist falsch – nur zu groß proportioniert.

Zu groß ist auch Avril Lavigne, das zeigt das Cover ihres neuen Albums »Love Sux«: Die Kanadierin, wer auch immer sie gerade verkörpert, sitzt ganz in Schwarz in der Ecke eines ganz roten Zimmers. Sie sieht wie hingefallen aus, das betonen die hohen Absätze und der Blick nach halb oben, wo niemand ihr aufhilft (es ist die visualisierte und stilisierte Forderung aus ihrem Klassiker »I’m With You«, 2022 wird sie offensichtlich ausgeschlagen: »Take me by the hand, take me some­where new!«). Nichts Neues. Niemand hilft. Nach oben zieht sie der Strauß schwarzer Luftballons, den sie in der Rechten hält, auch nicht. Sie ist zu schwer.

Als alte Popgigantin ist es schwer, noch mal lockerleichten Poppunk zu machen. Avril bekommt dafür auf »Love Sux« reichlich Männerbesuch – und die Bekanntschaften sind lästig. Einzig Mark Hoppus, Basser und Sänger von Blink-182, mag als Duettpartner kein totaler Reinfall sein, auch, weil der Song »All I Wanted« nicht krampfig die Liebeswelten von Pubertierenden anstechen will, sondern das Danach andeutet: Nach der falschen Verknalltheit kommt das Leben (»The only things we leave behind are noise and absolution / I act like everything is fine, when I party: Revolution«). Das Erwachsenwerden der Gefühle – alles, was Blink-182 je vermittelt haben.

Keine kleine Ladung Cringe, wenn eine 37jährige piepsend (nein, das hat sie ganz am Anfang nicht gemacht, als sie noch das Original war!) erklärt: »Boys lie, I can too / Revenge is my sweet tooth / Girls cry, but so will you / ’Cause boys lie, boys lie.« Alles kein Problem, würde die Geschlechter­rache nicht zur Milchmädchenrechnung geraten, würde nicht vulgärhumanistisch zum Gleichstand aufgerechnet und Äquidistanz verkündet. Vor allem dank dem in Talentsachen gänzlich unbewaffneten Mitsänger und musikalischen Scheusal Machine Gun Kelly. Am Ende fadet »Bois Lie« in beider »La-la-la« aus, und Milchmännchenrechner Kelly biegt abschließend grade: »Girls lie too!«

Allenfalls »Bite Me« hört man vielleicht zweimal, bis man das Album wieder vom Smartphone löscht und zum frühen Meisterwerk »Let Go« zurückkehrt. Melissa Vandella, halt’s Maul! Denn auch die seichten Songs, wie »Dare to Love Me«, überrollen einen höchstens mit überbetont-englischem »R«, etwas, das man sonst nur von den übereifrigen Strebern aus dem Englischunterricht in der achten Klasse her kennt. Sonst alles kalkuliert, bieder und feige, wenn man ehrlich ist. Aber mit Ehrlichkeit hat das nichts zu tun.

»Love Sux« sucked. Es ist an keiner Stelle ein Wagnis, dabei weiß Lavigne/Vandella doch, dass der Erfolg vom Debüt »Losing Grip« daher rührt: »Ich war mir nicht sicher, ob die Leute das mit der ›8‹ verstehen würden, aber sie taten es. Das zeigt, dass es sich auszahlen kann, wenn du ein kleines kreatives Risiko eingehst«, sagte sie 2016 über ihren Hit »Sk8er Boi« von 2003. Sie hat es wohl vergessen. Oder wurde sie schon wieder ausgetauscht?