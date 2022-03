Nicht frei von Tücken

REUTERS/Maxim Shemetov Moskau muss nach dem Rauswurf aus dem SWIFT-System eine Alternative zur Abwicklung internationaler Geldtransfers finden

In dem Wirtschaftskrieg, den der Westen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gegen Russland entfesselt hat, spielt – neben vielen weiteren – eine Frage eine bedeutende Rolle: Wird es Moskau gelingen, nach dem Ausschluss russischer Banken vom globalen Zahlungsdienstleistungssystem SWIFT eine Alternative für die Abwicklung internationaler Geldtransfers zu finden? In einem gewissen Umfang kann das russische SWIFT-Gegenstück SPFS genutzt werden; sein Radius ist aber beschränkt. Wichtig ist deshalb die Frage, ob das chinesische CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) mit seinem deutlich größeren Potential Ersatz schaffen kann.

Das CIPS, 2015 offiziell eingeführt, reicht genaugenommen weiter als das SWIFT. Das SWIFT leitet im wesentlichen die Kommunikation weiter, ohne die internationale Zahlungen sich nicht tätigen lassen. Das CIPS kann mehr: Es wickelt die Zahlungen selbst ab und steht damit neben dem – freilich ungleich größeren – US-System CHIPS (Clearing House Interbank Payments System). Mit dem CIPS sind alle Voraussetzungen geschaffen, im internationalen Zahlungsverkehr unabhängig von den USA zu operieren, denn es kann prinzipiell natürlich auch den Kommunikationsverkehr regeln. Allerdings nutzt das CIPS dafür seit 2016, auch aus Gründen der Praktikabilität, überwiegend das SWIFT. Darin besteht für die sanktionierten russischen Banken nun eine erste Hürde.

Eine zweite besteht darin, dass das CIPS mit dem Yuan operiert, während im Welthandel nach wie vor der US-Dollar dominiert. Allerdings fällt letzterer zurück. Im Januar lag der Anteil des Dollars am internationalen Zahlungsverkehr bei 39,9 Prozent, derjenige des Euro bei 36,6 Prozent; das britische Pfund erreichte immer noch 6,3 Prozent. Der Yuan, der 2010 noch auf Rang 35 unter den Währungen weltweit gelegen hatte, lag nun auf Rang vier; sein Anteil war von 2,2 Prozent im September 2021 auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Handel zwischen Russland und China, die seit Jahren dabei sind, vom US-Dollar auf ihre eigenen Währungen umzusteigen, lag der Anteil des Yuan schon bei 17,5 Prozent. Moskau wird ihn wohl rasch weiter steigern.

Das CIPS konnte seinen Marktanteil in den vergangenen Jahren erheblich ausweiten. Die Latte liegt hoch: Das SWIFT verbindet ungefähr 11.000 Finanzhäuser in 200 Ländern; an das CIPS sind rund 1.280 Geldinstitute in 103 Ländern angeschlossen. Zu ihnen zählen zwei Dutzend russische und rund 30 japanische Banken, außerdem über 30 Banken aus afrikanischen Staaten. Beijing macht sich Hoffnungen, für das CIPS vor allem in Staaten Fortschritte zu erzielen, mit denen es im Rahmen der »Neuen Seidenstraße« ökonomisch eng kooperiert.

Mit zunehmendem Einsatz des SWIFT als Finanzwaffe durch die USA und die EU wächst in Staaten, die auf politische Eigenständigkeit bedacht sind, das Interesse an einer Alternative. Länder wie Iran und Venezuela könnten sich ohne weiteres dem CIPS zuwenden. Zur Zeit wird das CIPS in Wirtschaftskreisen in Indien mit großem Interesse beobachtet – dies, obwohl die indischen Eliten mit China rivalisieren. Auch in New Delhi setzt sich die Ansicht durch, dass man Ersatz für das SWIFT benötigt, will man sich eine eigenständige Politik bewahren. Indische Banken arbeiten aktuell an Optionen, den indisch-russischen Handel über in Rupien notierte Konten abzuwickeln.

Ein großer Haken: Das CIPS ist bei seinen Transaktionen auf die Kooperation mit Banken angewiesen. Prinzipiell können die USA die Abwicklung von Zahlungen auch mit Sanktionsdrohungen gegen involvierte Geldhäuser verhindern, bemerkte der Ökonom Chen Xin vom Shanghai Advanced Institute of Finance an der Jiaotong University am 28. Februar in einem Interview in Asia Times. Sämtliche russischen Zahlungen müssten dann über einige kleine Finanzinstitute, die kein relevantes US-Geschäft betreiben, abgewickelt werden. Allerdings stellt sich auch die Frage, so Chen, ob Washington es sich leisten könnte, chinesische Banken im großen Stil zu sanktionieren: Die Konsequenzen für das Weltwirtschafts- und -finanzsystem, nicht zuletzt für Wirtschaft und Finanzen im Westen, wären enorm.