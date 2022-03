Keine Heimatfront bilden

Jörg Tiedjen Teilnehmer der linken Kundgebung in Berlin am Sonnabend

Am zweiten Wochenende nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben im gesamten Bundesgebiet erneut Demonstrationen stattgefunden. Die mit – nach Polizeiangaben – etwa 30.000 Teilnehmern größte Kundgebung fand am Sonnabend in Hamburg statt. In Mannheim nahmen nach Behördenangaben etwa 9.000 Menschen an einem Schweigemarsch teil. In München beteiligten sich an einer Menschenkette zwischen dem russischen und dem ukrainischen Konsulat etwa 2.000 Menschen. Auch in vielen kleineren Gemeinden wurde demonstriert; im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach etwa gingen rund 450 Menschen auf die Straße.

Diese Demonstrationen bieten ihrem politischen Inhalt nach ein heterogenes Bild. Neben der spontanen Bekundung des Wunsches nach Frieden finden offensichtlich Versuche statt, das Erscheinungsbild der Veranstaltungen und die Redebeiträge so auszurichten, dass der aktuelle Kurs der Bundesregierung – umfassende Aufrüstung, einschneidende Sanktionen und Waffenlieferungen an eine Kriegspartei – entweder nicht thematisiert oder aber indirekt und mitunter auch offen unterstützt wird. Für Aufsehen hatte zuletzt ein Vorfall bei der am vergangenen Donnerstag von »Fridays for Future«-Aktiven organisierten Kundgebung in Berlin gesorgt: Ferat Kocak, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für die Partei Die Linke, wurde kurz vor seinem Redebeitrag nach eigenen Angaben »quasi von der Bühne runtergeholt, weil ich als Kurde in einem Video auch die NATO kritisierte«. In einem bei Twitter verbreiteten Statement hatte Kocak am 24. Februar den russischen Angriff verurteilt, aber unter anderem auch ein Ende deutscher Rüstungsexporte gefordert.

Schwer einzuschätzen ist unter diesen Umständen, wie viele Menschen tatsächlich für einen Waffenstillstand in der Ukraine auf die Straße gehen – und wie viele umgekehrt etwa die Rolle der Bundesregierung und die Waffenlieferungen an Kiew, die dazu beitragen, diesen Krieg zu verlängern und die materiellen und menschlichen »Kosten« des Einmarsches für Moskau zu erhöhen, billigen. Bei der Demonstration in Hamburg etwa prägten Ukraine- und EU-Flaggen das Bild. Natalia Klitschko, die Frau des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko, der wie andere im »Westen« prominent zitierte ukrainische Politiker für eine sogenannte No-Fly-Zone und damit für ein direktes Eingreifen der NATO in den Krieg trommelt, bat auf der Rednerbühne um Unterstützung. In Düsseldorf sammelten sich die Demonstranten hinter einem langen Transparent in den Farben der ukrainischen Flagge.

Allerdings findet hier und da auch eine explizit linke Antikriegsmobilisierung statt. Am Sonnabend folgten in Berlin knapp 1.000 Menschen dem Aufruf eines Bündnisses verschiedener Organisationen und Gruppen zu einer Kundgebung auf dem Leopoldplatz im Ortsteil Wedding. Hier wurde unter anderem für einen sofortigen Stopp der russischen Angriffe, die Aufnahme von Verhandlungen, den Abzug der Truppen aller Großmächte und die »Zerschlagung der NATO« demonstriert. Man werde »keine Heimatfront« bilden und sich nicht zusammenschließen mit den Akteuren, »die mit der NATO einen Krieg in der Ukraine provoziert haben«, hieß es in dem Aufruf.