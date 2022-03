IMAGO/ZUMA Wire Das Portal des russischen Konsulats in München wurde mit roter Farbe beschmiert (5.3.2022)

Spendenaufrufe, blau-gelbe Fahnen auf Balkonen, Debatten in den sozialen Netzwerken – der Krieg in der Ukraine wühlt die Menschen auf und sorgt für Aktivitäten aller Art. Beim Fußballbundesligaspiel Wolfsburg gegen Union Berlin war am Sonnabend der Mittelkreis des Spielfelds mit zwei Kreidestrichen zum Peace-­Logo umgestaltet worden. Friedlich reagieren allerdings nicht alle auf den Krieg. In einem Klima, das ein großer Teil der Medien mit der Dämonisierung Russlands gezielt anheizt, ist es bundesweit zu zahlreichen »Straftaten gegenüber russischsprachigen Personen« gekommen. Das ergab eine Recherche des ARD-Politikmagazins »Report Mainz« bei den Innenministerien der Länder und einigen Polizeipräsidien.

Nach diesen Angaben vom Freitag gab es bereits mehrere Fälle von Sachbeschädigungen zum Schaden russischer Geschäfte. Die Behörden berichteten auch von verbalen Auseinandersetzungen und Beleidigungen. Das rheinland-pfälzische Innenministerium sprach von einer »emotional aufgeheizten Lage«. Mehrere Innenministerien hätten die Einschätzung geäußert, dass sie weitere Straftaten im genannten Kontext erwarten.

Die russische Botschaft in Berlin sprach am Sonnabend in einer Erklärung von einem »starken Anstieg von Fällen gegenüber russischsprachigen Bürgern«. Sie rief Betroffene von Angriffen, Hetze oder Drohungen auf, sich zu melden. Die Botschaft hat demnach binnen drei Tagen Hunderte Beschwerden von Landsleuten in Deutschland erhalten, die sich über Drohungen und Hassbriefe beklagt hätten. Es gehe dabei auch um Beschädigungen von Autos mit russischen Kennzeichen, so die Botschaft. Außerdem seien Beschimpfungen, Hassbriefe, körperliche Übergriffe und Mobbing unter Schülern gemeldet worden. Botschafter Sergej Netschajew schickte laut Agentur Interfax eine Note ans Auswärtige Amt, in der er »starke Signale der deutschen Regierung« an die Behörden in Ländern, Städten und Kommunen forderte, »um diese Diskriminierung zu beenden«.

Das Auswärtige Amt bestätigte unterdessen, dass diese Note dem Ministerium bekannt sei. Ein Sprecher verwies auf einen Twitter-Beitrag von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, in dem sie vor kurzem Anfeindungen gegen russische oder belarussische Bürger kritisiert habe. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte am Freitag vor Anfeindungen von Menschen mit russischen Wurzeln. Der Krieg gegen die Ukraine sei »Putins Krieg«, nicht der Krieg der Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland lebten, sagte sie laut dpa. Sicherheitsbehörden und Polizei seien sensibilisiert. In Berlin wird unter anderem das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park von der Polizei verstärkt bestreift. In sozialen Netzwerken wird aktuell der Vorschlag verbreitet, das Monument »wegen des Ukraine-Kriegs« abzureißen.

Für den ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, sind diese Attacken kein Anlass zur Beunruhigung. Einen einschlägigen Beitrag beim Portal tagesschau.de kommentierte er am Sonnabend bei Twitter mit den Worten: »So tickt die scheinheilige deutsche Politik: Anstatt der Ukraine und Ukrai­nern als Opfer eines russischen Vernichtungskriegs zu helfen, macht man sich vorrangig Sorgen um ›russische Menschen‹ in Deutschland.« Mit der ausbleibenden Hilfe sind hier »schwere Waffen« und Flugabwehrsysteme gemeint, deren Lieferung Melnyk am Freitag beim TV-Sender Welt gefordert hatte. »Diese Waffensysteme stehen auf der Liste, die wir gestern an die Bundesregierung geschickt haben«, sagte er. Jetzt sei »auch ein Panzer für uns eine Defensivwaffe«. In einem von der Bundestagszeitschrift Das Parlament am Sonntag publizierten Interview legte Melnyk nach. Das Argument, Sanktionen träfen die russische Bevölkerung, lasse er nicht gelten. Die Menschen in Russland merkten ja erst, dass »etwas schief läuft«, wenn sie »ihren Arbeitsplatz verlieren oder kein Gehalt mehr abheben können«.