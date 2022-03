»Chinesische Banken sind sehr gefragt«

imago images/ITAR-TASS SWIFT war gestern: Russische Banken nutzen dieser Tage einheimische Informationsdienstleister

Die USA haben Russland vom Bankeninformationssystem SWIFT abgekoppelt. Ist das die »nukleare Option« auf den Finanzmärkten, von der CDU-Chef Friedrich Merz gesprochen hat?

Nein. Die Abkopplung von SWIFT ist zwar eine substantielle, aber bei weitem noch nicht die härteste Sanktion, die der Westen anwenden kann. SWIFT ist ein Informationssystem zur Unterstützung grenzüberschreitender Transaktionen zwischen Banken, aber es ist nicht für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zuständig. Wenn man hart zuschlagen wollte, würde man das darunterliegende Netzwerk der Korrespondenzbanken sanktionieren. Das ist bisher aber nur im Fall der russischen Sberbank geschehen.

Gibt es eine chinesische oder eine russische Alternative zu SWIFT, mit der in Zukunft die Abhängigkeit von US-Banken verringert werden kann?

Definitiv. Russland hat nach den sogenannten Krim-Sanktionen 2014 damit begonnen, sein eigenes Zahlungsinformationssystem SPSF aufzubauen. Das ist analog zu SWIFT gestaltet, verwendet ähnliche Standards, ist aber bei weitem nicht so leistungsfähig. Natürlich greift Russland in diesen Tagen auf dieses System zurück. SPSF ist allerdings wie SWIFT nur ein Informations- und kein vollständiges Zahlungssystem. Das chinesische System CIPS bezieht hingegen das Clearing und Settlement, die Verrechnung und die Abwicklung von Zahlungen, mit ein. Deswegen wird das chinesische System in der nächsten Zeit enorm genutzt werden von russischen Banken und Geschäftsleuten, um Zahlungen mit dem Ausland abzuwickeln. Selbst bei einer Verschärfung der westlichen Sanktionen, die auch das Korrespondenzbankensystem umfassen würde, wäre das noch möglich. Wie Reuters berichtet, sind russische Unternehmen intensiv dabei, Konten bei chinesischen Banken mit Niederlassungen in Russland zu eröffnen, um auf diesem Weg mögliche weitergehende Sanktionen umgehen zu können.

Könnten durch sogenannte sekundäre Sanktionen auch chinesische Banken getroffen werden?

Biss bekommen die US-Sanktionen gegen Korrespondenzbanken erst dann, wenn sie mit Sekundärsanktionen verbunden werden. Diese richten sich gegen alle Banken von Drittstaaten, die mit von den USA sanktionierten Banken, beispielsweise der Sberbank, Handel treiben. Das würde europäische und chinesische Banken gleichermaßen treffen. Die würden sich dann gut überlegen, ob sie das Risiko eingehen. Denn wenn sie erwischt werden, droht ihnen der Verlust des Zugangs zum US-Bankensystem. Ich könnte mir vorstellen, dass die chinesische Regierung in dieser Situation eine Staatsbank opfern wird, um selbst bei Sekundärsanktionen mit Russland weiterhin eine Korrespondenzbankbeziehung zu unterhalten. Die würde dann den Zugriff auf das US-Bankensystem verlieren. China kann es sich derzeit nicht leisten, dass alle Banken von den USA sanktioniert werden. Das Risiko dürfte der chinesischen Regierung zu hoch sein.

Stellt sich der Westen mit den Sanktionen nicht selbst ein Bein? Werden künftig statt Dollar und Euro vermehrt Renminbi und Rubel gehandelt?

Der Westen schadet sich mit Sanktionen selbst. Unternehmen, die nach Russland exportieren, wird ebenso das Leben schwer gemacht wie Firmen, die Direktinvestitionen und Unternehmensbeteiligungen in Russland haben. Länder wie China und Russland, und das werden nicht die einzigen bleiben, sehen, wie der Westen SWIFT und das Korrespondenzbankensystem für politische Zwecke verwendet. Das führt dazu, dass diese Länder sich noch intensiver mit Alternativen beschäftigen. Das wird das westliche Finanzsystem und damit auch die Rolle des Dollars langfristig als zentrale Welt- und Handelswährung unterminieren.