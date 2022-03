Giffey: Berlin mit Geflüchteten überfordert

Berlin. Das Land Berlin stößt angesichts Tausender täglich in der Hauptstadt ankommender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Aussagen der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey an seine Grenzen. Aktuell kämen »über 10.000 am Tag, und das ist eine Riesenherausforderung, die wir versuchen, mit verschiedenen Mitteln zu bewältigen«, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag im ZDF-»Morgenmagazin«. Es würden Ankunftszentren, Geflüchtetenunterkünfte, Hostels und Jugendherbergen genutzt, es gebe auch »großes privates Engagement«. Es müsse nun aber dringend eine bundesweite Organisation und Verteilung der Geflüchteten geben. (dpa/jW)