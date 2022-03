Für den Frieden

IMAGO/i Images

In zahlreichen europäischen Städten sind am Sonnabend Zehntausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straßen gegangen. In der britischen Hauptstadt London protestierte die »Stop the War Coalition«, an der auch die Kommunistische Partei Großbritanniens beteiligt ist, vor dem Gebäude des Senders BBC (Bild), bevor die Demonstration Richtung Trafalgar Square weiterzog. Auch in Paris, Zagreb, Zürich und Rom kamen Tausende zusammen, um Frieden zu fordern. »Keine Soldaten, Italien raus aus der NATO«, verlangten mehrere Teilnehmer des römischen Friedenszuges. (AFP/jW)