»Das ist ein Mix aus Mitgefühl und Stacheldraht«

REUTERS/Bryan Woolston Aus der Ukraine geflohene Menschen im polnischen Medyka (28.2.2022)

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat die EU ihr Herz für Geflüchtete entdeckt und öffnet die Grenzen zumindest für Ukrainerinnen und Ukrainer. Überrascht Sie die plötzliche Offenheit?

Es ist vor dem Hintergrund des katastrophalen Krieges ein anderer politischer Kontext. Dass Staaten wie Polen und Ungarn, die gelinde gesagt hartleibig bis völkerrechtswidrig gegenüber Schutzsuchenden agieren, als direkte Nachbarn der Ukraine ihre Grenzen für die Fliehenden öffnen, war absehbar. Überrascht bin ich allerdings, dass die EU-Richtlinie von 2001 für einen vorübergehenden Schutz, die hierzulande die hässliche Bezeichnung »Massenzustrom-Richtlinie« trägt, erstmalig zur Anwendung kommt. Es ist gut, dass Fliehende aus der Ukraine, sofort einen Status, Zugang zum Arbeitsmarkt, Sozialleistungen et cetera bekommen. Ganz wichtig: Den betroffenen Geflüchteten wird de facto die freie Wahl des Ziellandes ermöglicht. Zuletzt waren bereits über 1,4 Millionen Schutzsuchende in der EU registriert. Und es werden noch Millionen folgen.

Aus der Ukraine wollen auch viele Menschen fliehen, die keine ukrainischen Staatsbürger sind, dort etwa studieren. Was ist mit ihnen?

Das ist etwas, was uns große Sorge bereitet. Die EU- Richtlinie bezieht sich auf ukrainische Staatsangehörige, anerkannte Flüchtlinge und Personen mit einem Daueraufenthalt in der Ukraine. Es gibt Zehntausende Studierende, die nicht unter die Richtlinie fallen und beispielsweise in Deutschland stranden. Das Bundesinnenministerium muss ihnen ein Ausnahmevisum erteilen, damit sie zur Ruhe kommen und sich orientieren können.

Was wissen Sie über rassistische Vorfälle, die es an den Grenzen gegeben haben soll?

Es gibt rassistische Vorfälle und Praktiken bei der Aus- bzw. Einreise nach Polen. Studierende aus verschiedenen afrikanischen Staaten wurde aus den Zügen gezerrt und an der Flucht gehindert. Darüber hinaus wurden sie in Polen von einem rechten Mob angefeindet. Das ist unerträglich. Es gibt keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse.

Das sehen einige anders. In der ARD-Sendung »Hart, aber fair« erklärte der Journalist Gabor Steingart, Ukrainer gehörten zu unserem Kulturkreis, sie seien Christen – das sei schon etwas anderes als die Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan oder Somalia.

Hinter solchen Äußerungen stecken eindeutig rassistische Stereotypen, und eine bornierte eurozentrische Lesart. Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan werden als Kriegsopfer zweiter Klasse hingestellt. Egal, woher die Menschen fliehen, welche Hautfarbe sie haben, ihnen gebührt Schutz. Kein Mensch darf an der Grenze, wie es immer noch geschieht, zurückgeprügelt werden.

Sie meinen die Praxis polnischer Grenzer an der Grenze zu Belarus, wo seit Monaten Geflüchtete brutal zurückdrängt werden und der polnische Staat jetzt sogar eine Mauer hochzieht.

Ja. Ganz Europa baut Mauern und Zäune. Mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Probleme ja nicht weniger geworden, es sind nur neue Konstellationen entstanden. Hätten wir vor vier Wochen dieses Interview geführt, hätten wir darüber geredet, dass das Asylrecht zur Disposition steht. Europa baut Mauern und streitet nur noch darüber, wer diese bezahlen soll. An allen europäischen Außengrenzen wird Völkerrecht verletzt. Es finden schwerste Menschenrechtsverletzungen und Straftaten statt: gewaltsame, auch tödliche Pushbacks, Abschiebungen von Schutzsuchenden aus polnischen Krankenhäusern zurück nach Belarus.

Ist es da nicht schizophren, wenn in Polen zugleich Ukrai­ner willkommen geheißen werden?

Es gibt diesen Mix aus Mitgefühl und Stacheldraht. Aber die polnische Zivilgesellschaft hilft auch im polnisch-belarussischen Grenzgebiet den Geflüchteten. Es sind die politisch Verantwortlichen, die dort Härte und Brutalität an den Tag legen. Es ist wundervoll, dass den Menschen aus der Ukraine jetzt geholfen wird. Aber man muss auch daran erinnern, dass über 1.000 Schutzsuchende aus Afghanistan, Syrien, Irak und anderen Ländern unter unerträglichen Bedingungen in polnischen Haftanstalten festsitzen. Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen. Sie müssen freigelassen werden. Menschenwürde und Solidarität sind unteilbar.