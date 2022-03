Bundespolizei registriert 37.000 Geflüchtete

Berlin. In Deutschland ist die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Ukraine ankommen, am Wochenende weiter deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums registrierte die Bundespolizei bis Sonntag bereits 37.786 Geflüchtete aus der Ukraine. Das waren fast 10.000 mehr als bis zum Vortag. Ein Sprecher des Ministeriums wies aber darauf hin, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher sein könnte. Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte reguläre Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen und Tschechien. Das Innenministerium erklärte bislang dazu lediglich, dass die Bundespolizei verstärkt »an den östlichen Binnengrenzen« kontrolliere. Die CDU forderte unterdessen einen zentralen Krisenstab des Bundes. Der Bund müsse auch zentrale Liegenschaften zur Verfügung stellen, um die Unterbringung in Turnhallen und Schulen zu vermeiden. (dpa/jW)