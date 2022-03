Elend in Mariupol

AP Photo/Evgeniy Maloletka In Mariupol wurde am Sonnabend die Wasserversorgung unterbrochen, Strom gibt es schon seit Tagen nicht mehr (4.3.2022)

In der Ukraine ist die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der umkämpften Großstadt Mariupol am Sonntag zum zweiten Mal gescheitert. Die ukrainische Stadtverwaltung beschuldigte wieder Russland, es habe keine Waffenruhe während der ursprünglich für den ganzen Nachmittag und Abend geplanten Aktion garantieren wollen. Dagegen beschuldigten Sprecher der »Volksrepublik Donezk« die in Mariupol stationierten Kämpfer des Nazibataillons »Asow«, die Evakuierung durch »Provokationen« gestört zu haben. Man habe 300 Menschen in Sicherheit gebracht, so der Donezker Militärsprecher Eduard Basurin. Dies ist nur ein kleiner Anteil der etwa 200.000 Evakuierungswilligen in Mariupol.

Möglicherweise enthalten beide Versionen Halbwahrheiten. Das russische Verteidigungsministerium gab am Sonntag bekannt, die Volksmiliz der Republik Donezk habe das am nördlichen Stadtrand von Mariupol gelegene Wohngebiet »Starij Krym« unter ihre Kontrolle gebracht. Dort finde jetzt eine »Säuberungsaktion« gegen die in kleinen Gruppen operierenden ukrainischen Kämpfer statt. Das könnten die Kämpfe gewesen sein, wegen derer die Stadtverwaltung die Evakuierung absagte – obwohl die Busse mit Flüchtenden die Stadt in westlicher Richtung verlassen sollten.

Am Sonnabend hatte der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Bojtschenko, über eine katastrophale humanitäre Situation in der Stadt berichtet. Mariupol, das vor dem Krieg etwa 500.000 Einwohner zählte, verfüge seit nunmehr fünf Tagen nicht mehr über Strom und habe seit Sonnabend auch kein Wasser. Dabei erklärte Bojtschenko nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau vom Sonntag morgen interessanterweise, die Hauptwasserleitung für die Stadt sei schon vor Kriegsbeginn abgetrennt worden, jetzt sei auch die Reserveleitung ausgefallen. Das erstere Ereignis könnte die Folge des von den »Volksrepubliken« mehrfach beklagten Versuchs der Ukraine sein, einen zur Trinkwasserversorgung der abgespaltenen Gebiete erforderlichen Kanal zu sperren. Denn dieser zu sowjetischen Zeiten angelegte Kanal führt durch die »Volksrepubliken« weiter nach Mariupol, so dass sich die Ukraine an dieser Stelle ins eigene Fleisch geschnitten haben könnte.

Auf der militärischen Seite meldete die Ukraine am Sonntag den Verlust der seit Beginn des Krieges umkämpften Kiewer Vororte Gostomel und Butscha. Beide liegen am nordwestlichen Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt. Präsidentenberater Orest Arestowitsch kommentierte die Mitteilung mit den Worten, die Ukraine werde sich noch auf viele schwere Momente einstellen müssen. Mit Verrat habe die Aufgabe der beiden inzwischen stark zerstörten Städte nichts zu tun.

Der Nachsatz verweist auf eine in der Ukraine offenbar um sich greifende Agentenparanoia. Am Sonnabend wurde ein Geschäftsmann namens Denis Kirejew, der noch zu Beginn der vergangenen Woche auf ukrainischer Seite an den Verhandlungen mit Russland teilgenommen hatte, in Kiew auf offener Straße erschossen. Zuerst meldete der Inlandsgeheimdienst SBU, Kirejew sei des Landesverrats verdächtig gewesen und beim Versuch seiner Festnahme getötet worden. Später beschwerte sich ein anderer ukrainischer Geheimdienst, der Erschossene sei einer seiner wichtigsten Doppelagenten gewesen. Wegen des Verdachts des Landesverrats eröffnete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft auch Ermittlungen gegen den Parlamentsabgeordneten Ilja Kiwa von der »Oppositionsplattform für das Leben«. Dieser hatte kurz nach Beginn der Feindseligkeiten geschrieben, Angehörige der ukrainischen Territorialverteidigung hätten auf den Straßen von Kiew mehrere Dutzend Menschen getötet. Unbestritten ist, dass zahlreiche verurteilte Kriminelle gegen das Versprechen, sich der Territorialverteidigung anzuschließen, aus der Haft entlassen worden sind. Damit scheint sich ein Szenario aus dem Jahr 2014 zu wiederholen, als Kiew schon einmal Kriminelle ins Militär entlassen hatte. Viele von ihnen betätigten sich anschließend mit den vom Staat ausgeteilten Waffen in ihren alten Geschäftsfeldern.

Auf internationaler Ebene wiederholte die polnische Regierung frühere Erklärungen, Polen werde keine Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 an die Ukraine abgeben und diese auch nicht von polnischen Stützpunkten aus operieren lassen. Diesen Gedanken hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vorige Woche ins Gespräch gebracht. Am Wochenende erklärte US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Moldau, die USA »schauten sich dieses Thema sehr genau an«. Polen verfügt derzeit über etwa 40 MiG-29, von denen 28 flugfähig sind. Einen Teil davon hatte Polen im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts für einen symbolischen Euro aus NVA-Beständen übernommen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wiederholte seine bitteren Vorwürfe gegen die NATO, weil diese nicht bereit ist, eine sogenannte Flugverbotszone für den ukrainischen Luftraum einzuführen. Wer dies nicht wolle, nehme in Kauf, dass die Ukrainer »langsam abgeschlachtet« würden, so Selenskij. Ukrainische Medien spekulierten, dass dessen NATO-kritische Äußerungen der letzten Tage in Wahrheit die eigene Öffentlichkeit auf die Möglichkeit vorbereiten sollte, dass die Ukraine als Zugeständnis gegenüber Russland ihre Neutralität erklären könnte. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern ist für Montag nachmittag geplant. Sie soll wieder in Belarus stattfinden.