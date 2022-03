Patient entlassen

Reinhard Friedrich/Archiv Neue Nationalgalerie/Nationalgalerie/Staatliche Museen zu Berlin Moderne in Berlin: Die Neue Nationalgalerie auf einer Aufnahme von 1968

Die gläsernen Wände des berühmtesten Bungalows Berlins haben schon viel moderne Kunst gesehen. In der Neuen Nationalgalerie in Berlin-Tiergarten gab es einige provozierende Skandalkunst, aber auch erhabene Größe. Die Funken sprühenden, mechanischen Nashornküsse von Rebecca Horn und die purpurfarbenen Leinenzelte von Rupprecht Geiger gehören dazu. Die versammelten Highlights aus dem New Yorker Museum of Modern Art sowieso. Die knallbunten deutschen Expressionisten und auch die radikal simple Arte Povera aus Italien. Die wilden Kleckse von Jackson Pollock aus den USA, die irren Surrealisten aus Frankreich. Derzeit locken die aufregenden »Künstlerbücher« des gesamtdeutschen Malers Gerhard Richter. Vor 90 Jahren in Dresden geboren, machte er vom Westen aus eine Weltkarriere – und dokumentiert seine Arbeit mit Skizzen, Fotos, Farbmustern und Texten. Die Präzision seiner Zeichnungen erinnert dabei an die Arbeit der Instandsetzung des Gebäudes, in dem sie zu bestaunen sind.

Perfektionismus kennzeichnet den Stil der klassischen Moderne, wie sie uns hier begegnet. Da ist keine Proportion, keine Linie, keine Gerade, keine Schräge zufällig. Sogar die Stufen im äußeren Sockelbereich fügen sich harmonisch und ästhetisch ins große Ganze. Die Neue Nationalgalerie hat seit ihrer Einweihung 1968 mit Millionen von Besuchern zudem so einiges durchgemacht – und benötigte dringend eine Sanierung, die von 2016 bis 2021 dauerte. Das Museum, einst ein Präzedenzbau in der Architekturgeschichte, ist es jetzt durch die Erneuerung ein zweites Mal geworden. Eine Menge großer moderner Glasbauten aus den 1970er Jahren werden demnächst wohl ebenfalls Sanierungsfälle werden. Ludwig Mies van der Rohe, der Architekt der Neuen Nationalgalerie – der bürgerlich übrigens einfach nur Mies mit Nachnamen hieß –, war ein Pionier des Gebäudedesigns, indem er diesen Bungalow als hochmodernen Glaspalast entwarf. Das schwere Stahldach darauf scheint optisch zu schweben – und eben diesen Eindruck galt es bei der Sanierung zu bewahren.

»Soviel Mies wie möglich – das war der selbstgestellte Auftrag«, sagt Hermann Parzinger, der aktuelle Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er spricht stellvertretend für den Bauherrn, also eben für die Stiftung, die eine Vielzahl staatlicher Museen in Berlin betreibt. Angesichts der im August 2021 neu eröffneten Neuen Nationalgalerie gerät er ins Schwärmen: »Das moderne Leichte und das klassisch Schwere harmonieren wieder auf phantastische Weise.« Die Poesie der Architektur färbt offenbar ab, lässt Parzinger selbst poetisch werden: »Der Tempel der Kunst hat seine Transparenz, seinen fließenden Raum zurück«, mehr noch: »Die Stadtlandschaft rückt durch die neuen Fenster näher heran.« Höchste Zufriedenheit des letztlich Verantwortlichen, obwohl rund 35.000 Einzelteile aus- und umgebaut wurden – was will man mehr.

Von unsichtbarer Hand

Und tatsächlich ist Parzinger mit seinem Lob nicht allein. Von allen Seiten prasselte die Begeisterung auf das erneuerte Gebäude ein. Als Krönung sprach kürzlich der Bund Deutscher Architekten Berlin (BDA) dem Unterfangen für die gelungene Sanierung seinen ersten Preis zu. Nur alle drei Jahre wird der verliehen, und wegen der Coronapandemie kam jetzt noch ein Wartejahr dazu. Die feierliche Übergabe am 3. Mai wird wohl ein Fest, vor allem für jene Beteiligten, die insgeheim gebangt haben mögen, ob das Konzept einer tragfähigen Erneuerung auch wirklich aufgehen würde.

Die Jury des BDA-Preises lobt die von »fast unsichtbarer Hand« durchgeführte Sanierung. Der Entwurf dazu stammt aus dem museumserprobten Berliner Büro von David Chipperfield Architects. Mit dem Architekturbüro von Chipperfield hat der Berufsverband bereits Erfahrung: 2009 erhielt der ebenfalls von Chipperfields Leuten konzipierte Umbau des Neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel schon einmal den BDA-Preis. Ging es damals um ein neues Konzept für einen ehrwürdigen wilhelminischen Altbau, bedeutete die Sanierung der Neuen Nationalgalerie eine Auseinandersetzung mit einem – wenn auch denkmalgeschützten – Prunkstück der Moderne.

Aus David Chipperfields Sicht war es ein nahezu »chirurgisches Arbeiten«, das Gebäude gedanklich in seine Einzelteile zu zerlegen, um es mit mehr Widerstandsfähigkeit wieder aufzubauen. Der Stararchitekt dazu: »Ein solches Unterfangen in einem Gebäude, in dem man nichts verstecken kann, war für uns einschüchternd. Aber wir hofften, den Patienten dem Anschein nach unberührt entlassen zu haben – nur in viel besserem Zustand.« Viele hochqualifizierte Experten tüftelten dafür in seinem Team im Architekturbüro. Aber auch die Umsetzung der Pläne in die Realität erforderte eine Vielzahl von Spezialisten.

Einer von ihnen ist der auf Statik spezialisierte Diplom- und Doktoringenieur Jorg Enseleit von der Berliner Ingenieurgesellschaft Saar, Enseleit und Partner (GSE). Seine Firma betreut unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin und hat an der von David Chipperfield Architects entworfenen James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel mitgewirkt. Die Neue Nationalgalerie als Objekt war trotzdem ein Wagnis ohne Beispiel.

Bei der Erstuntersuchung der Schäden vor Ort wurde noch bei laufendem Museumsbetrieb 2012 auf Hebebühnen geklettert, und die Expertenaugen sahen so einiges, von dem die kunstbeflissenen Besucher eher keine Ahnung hatten. Andere Schäden waren hingegen schon hinlänglich bekannt. So die immer mal wieder zu Bruch gehenden Eckscheiben der Glasfassade – die Schwachpunkte der alten Neuen Nationalgalerie. Da ist das Glas oft ohne Vorwarnung einfach gebrochen, mit bis zu 20 Zentimeter langen Rissen, weiß Enseleit zu berichten. So stark waren die Spannungen, die sich durch Schwankungen etwa der Temperatur aufgebaut hatten. Man hat dann die einzelnen Scheiben ausgetauscht. Allerdings wurden die irgendwann nicht mehr lieferbar. Also wurde improvisiert: Man hat größere Scheiben zweigeteilt und Silikonfugen angelegt. So etwas mag beim Gewächshaus im Schrebergarten beeindrucken – für einen musealen Denkmalbau war das auf Dauer keine gute Lösung.

Zudem gab es nur ein Werk, und zwar in China, das dieses Glas überhaupt so produzieren konnte, dass es sich gut einpassen ließ. Die Scheiben kamen per Schiff nach Europa. Eine Vorratshaltung war nur schlecht möglich, weil es etwa 20 verschiedene Typen von Glasscheiben gab, die in der ursprünglichen Neuen Nationalgalerie verbaut waren.

Glas nicht gleich Glas

Das Problem »Glasbruch« sollte bei der Sanierung von Grund auf neu gelöst werden. Dabei wollten viele Faktoren bedacht werden. Enseleit: »Wenn sich das Dach zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung aufheizt, dehnt es sich aus – da kommen einige Zentimeter Bewegung zustande.« Seitlich wie auch in die Höhe gibt es diese Bewegungen, und neben Temperatur und Feuchtigkeit kann auch der Wind dabei eine Rolle spielen.

Die entscheidende Neuerung im Gebäude erklärt Enseleit so: »In den Ecken vom Gebäude gibt es jetzt verschiebliche Verbindungen, damit da nichts umkippt und sich das Ganze in Maßen ohne Schäden bewegen kann.« Der Ingenieur weiter: »Zusätzlich haben wir in den Eckbereichen auch die Halterungen der Stahlfassade mit dem Dach gelöst.« Und: »Des weiteren wurden die Glasscheiben so ausgebildet, dass sie sich selbst aussteifen und nicht umkippen können.« Was klingt wie Technikspezialdeutsch, beschreibt nur kurz die Fakten.

Das Dach sollte ja zudem weiterhin optisch über dem Bau schweben, es besteht aber aus schwerem Stahl. Und es wird von einem sogenannten Schwert getragen, am Kopf des Gebäudes sitzend. Die Stahlfassade war nun ebenfalls aus einem Stück und war damit den Temperatur- und Klimaschwankungen stark unterworfen. Das Konstrukt wurde immer mal größer und wieder kleiner. Dachverformungen, trapezförmige Scheibenfelder, Zugdruck von allen Seiten – statisch war die alte Neue Nationalgalerie ein delikater Leckerbissen und wohl nur von Kennern wirklich zu verstehen.

Ute Zscharnt for David Chipperfield Architects Erhalten und modernisieren: Auch für Stararchitekten keine einfache Aufgabe ­(September 2016)

Die Übertragung der Energien vom Dach auf die Fassade und umgekehrt musste jedenfalls neu moderiert werden: »Dafür wurden auf jeder Seite der Glasfassade zwei Pfosten ausgebaut und durch sogenannte Dehnpfosten ersetzt«, sagt Enseleit. Von außen sieht das so aus wie vorher, es ermöglicht aber Schiebebewegungen nur innerhalb eines Drittels der Fassade statt immer gleich im Ganzen. Stahl und Glas wurden so wieder zum scheinbaren Schweben gebracht – obwohl sie heute teilweise ganz anders verbaut sind als früher.

Ein weiteres Problem war die Einfachverglasung der Scheiben. Herkömmliche Dämmungen hätten nun den architektonischen Eindruck des Schwebens, der Leichtigkeit und Durchsichtigkeit vernichtet. Dagegen hatte darum schon der Denkmalschutz Einwände – und er hat hier Vorrang vor etwaigen Energiesparmaßnahmen. Aber es gab einen Kniff, der die Situation der heutigen Scheiben verbessert: Hinter dem Fensterglas klebt heute eine starke Folie, und dann kommt wieder ein Fensterglas. Drei Schichten hat das scheinbar zarte Glas also. Sollte hier was zu Bruch gehen, hält die Folie das meiste noch zusammen. Enseleit stolz: »Auch in gebrochenem Zustand würde die heutige Fassade noch stabil bleiben.« Und sie funktioniert sogar wie ein Schutz vor Einbrechern. Man kommt nämlich kaum hindurch durch diese Kombination aus Glas und Folie. Das Prinzip der Schichtung wird darum auch bei Wintergärten und Kuppeln angewandt.

Das Dach der Neuen Nationalgalerie wurde auf andere Art und Weise verändert: Hier geht jetzt ein Teil der neuen Dachabdämmung nach innen, um den »schwebenden« Anblick von außen zu bewahren. Aber nicht nur die Fassade und das Dach, auch der Rest der Neuen Nationalgalerie war erneuerungsbedürftig. Man darf dabei nicht vergessen: Der Glasbau macht nur rund 20 Prozent der Fläche des Gebäudes aus. Der Großteil liegt im Souterrain, also im sogenannten Museumsgeschoss, unterhalb des ebenerdigen Glastempels.

Zugänglich für alle

Hier hatten die Betonwände starke Schäden, sie mussten ausgetauscht werden, und die Fußbodenheizung wurde ebenfalls erneuert und auch mit einer kühlenden Funktion versehen. Neu – und für die Besucher gar nicht sichtbar – sind auch weitere Lagerräume im Untergeschoss. Im ganzen können hier jetzt zudem die Temperatur und Luftfeuchte für die Kunstwerke verträglich gleichmäßig gehalten werden: ein Standard, den man zu Zeiten von Mies van der Rohe noch gar nicht kannte.

Ebenfalls neu ist die Barrierefreiheit. Auch daran wurde zu Mies’ Zeiten überhaupt noch nicht gedacht. Jetzt gibt es außen eine neue Rampe zur Auffahrt und innen einen Personenaufzug. Insbesondere Menschen mit einer Gehbehinderung haben dadurch endlich problemlosen Zutritt.

Fast gefährlich war der außen gelegene Skulpturengarten geworden: Die Gehwegplatten waren so marode, dass ihr Betreten verboten wurde. Jetzt ist alles wieder begehbar, und die 64,8 Meter Länge der Glasfassade haben wieder ein anheimelndes Ambiente.

Technische Neuerungen, die dem Brandschutz entsprechen, zudem ein neues Kunstlichtsystem und der neue Museumsshop, dazu das erneuerte Café und die neuen Garderoben entsprechen jetzt den zeitgenössischen Anforderungen.

Etwa 140 Millionen Euro kostete die Sanierung im ganzen, und allein der zeitliche Aufwand entsprach schon fast den fünf Jahren Bauzeit des Gebäudes. Dafür dürfte die neue Neue Nationalgalerie für die kommenden Stürme, Hitzeperioden und Anforderungen jedweder Art ziemlich gut gewappnet sein.

Mies van der Rohe machte sich damals ja gar keinen Kopf zur Haltbarkeit seines Werks. Für ihn zählte vor allem sein persönlicher Erfolg mit seinen Ideen. Der ehemalige Direktor des Bauhauses in Dessau trat in Nazideutschland in die Reichskulturkammer ein und kann als Mitläufer bezeichnet werden. Seinen Werken sieht man das nicht an: Sie sind den Gedanken des Fortschritts, der Transparenz und der Demokratie gewidmet. Nach dem Angebot, sich für einen Lehrstuhl an der renommierten Harvard University zu bewerben, siedelte Mies van der Rohe 1938 in die USA über und wurde während des Zweiten Weltkriegs US-amerikanischer Staatsbürger.

Die Neue Nationalgalerie ist sein einziges Projekt nach dem Krieg in Europa. Aber nicht nur das macht sie weltbekannt. Es ist vor allem der Triumph der Schönheit in scheinbar radikal puristischem Format, welcher sich hier formuliert wie in kaum einem anderen Bauwerk.

»Less is more«, weniger ist mehr – das war Mies’ Credo, und dass damit keineswegs der tatsächliche Aufwand, sondern nur die äußere Erscheinung seiner Bauten gemeint ist, beweist die Sanierung der Neuen Nationalgalerie in Berlin einmal mehr. Die Poesie der schwebenden Schwergewichte kommt jedenfalls nicht aus dem Nichts.