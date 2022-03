Nachschlag: Über die Runden kommen

Karina Hessland/imago Pößneck im Saale-Orla-Kreis: Vier von zehn Lohnabhängigen sind hier Geringverdiener

Am Monatsende wird »halt mal ’ne Woche lang nicht gekocht«. Sie kommen hin, »ohne Hunger leiden zu müssen«. So spricht ein Baufacharbeiter aus der DDR, der nach dem Mauerfall lange auf Montage war, erst auf dem Bau und dann 25 Jahre im Tiefbau gearbeitet hat, den Job aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, Hartz IV bezog, bei einer Leiharbeitsfirma landete und jetzt in der Getränkeabteilung bei Rewe schafft. Alleinerziehend, das jüngste von drei Kindern wohnt noch zu Hause. Miete, laufende Kosten und alte Schulden lassen vom Mindestlohn nicht viel übrig. Vier von zehn Lohnabhängigen sind im Saale-Orla-Kreis Geringverdiener. Sven Köhler aus Pößneck ist einer von ihnen. Im Schnitt verdient man hier 2.448 Euro brutto – 1.000 Euro unter dem bundesdeutschen Mittelwert. Der DLF erklärt das so: Der Landkreis ist waldreich, kurvig, kleinteilig, es gibt keine Industriekerne, keine größeren Städte. Immerhin, auch die Niedriglohnpolitik der thüringischen Landesregierung in den neunziger und nuller Jahren wird erwähnt. (sk)